В двух тюменских районах наконец-то завершат строительство детских садов

Сроки строительства дошкольного учреждения в районе Ново-Патрушево сдвигались не один раз: сначала с октября 2021 года до лета 2022-го, теперь — до окончания года. Новый социальный объект должен вместить 1200 человек. На его возведение тюменские власти потратили 404 млн рублей.
Строительством детских садов занимается компания «ИнвестСтрой», которую возглавляет предприниматель И. Хашагульгов. В прошлом году выручка строителей составляла 194,8 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Ямалський-2 откроют самый большой детский сад в Тюменской области.