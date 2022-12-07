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В двух тюменских районах наконец-то завершат строительство детских садов

Сегодня, 02:52
Фото: 1MI

В двух районах Тюмени откроются новые дошкольные учреждения

В районах Ново-Патрушево и Ямальский-2 скоро закончат строительство детских садов. Об этом пишет 72.ру.

Сроки строительства дошкольного учреждения в районе Ново-Патрушево сдвигались не один раз: сначала с октября 2021 года до лета 2022-го, теперь — до окончания года. Новый социальный объект должен вместить 1200 человек. На его возведение тюменские власти потратили 404 млн рублей.

Строительством детских садов занимается компания «ИнвестСтрой», которую возглавляет предприниматель И. Хашагульгов. В прошлом году выручка строителей составляла 194,8 млн рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Ямалський-2 откроют самый большой детский сад в Тюменской области.

В Тюмени откроют самый большой детский сад в регионе
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#Елена Чебоксарова#Социальные объекты#Бюджет города#Тюменский строитель
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