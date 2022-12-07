В двух тюменских районах наконец-то завершат строительство детских садов

Сроки строительства дошкольного учреждения в районе Ново-Патрушево сдвигались не один раз: сначала с октября 2021 года до лета 2022-го, теперь — до окончания года. Новый социальный объект должен вместить 1200 человек. На его возведение тюменские власти потратили 404 млн рублей.