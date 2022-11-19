nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени откроют самый большой детский сад в регионе

Сегодня, 07:36
Фото: ГУС ТО

В Тюмени достроили один из самых больших детских садов в области

В тюменском микрорайоне Ямальский-2 со дня на день распахнет свои двери новый детский сад. Застройщик уже получил заключение инспекторов Госстройнадзора. На данный момент идут работы по укомплектованию дошкольного учреждения.
Сюжет
Тюмень

По информации ГУС по Тюменской области, новый детсад в Ямальском-2 станет одним из самых больших дошкольных учреждений региона. Одновременно заведение сможет принять порядка 550 детей.

Трехэтажное здание располагается на улице Арктической, 1. Площадь детсада составляет десять тысяч квадратных метров.  Дошкольном учреждении будут работать двадцать четыре группы, в том числе пять ясельных.  У каждой из них будет своя веранда и общие игровые зоны.

Сегодня в микрорайоне Ямальский-2 работает детсад «Умка», но мест в нем на всех детей уже не хватает. Новое дошкольное учреждение позволит значительно разгрузить детские сады микрорайона.

Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Ямальский-2 продолжается строительство школы на 1200 мест. Учреждение возводят на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Открытие школы намечено на 2023 год.

Тюмень посетил важный чиновник из управделами президента с инспекцией
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Школы#Документы на строительство#Госстройнадзор
Подпишитесь
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
Вчера, 07:54
Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Вчера, 08:05
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
17 ноября, 19:53
В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
17 ноября, 17:25
В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
17 ноября, 17:30
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
16 ноября, 11:23