В Тюмени откроют самый большой детский сад в регионе

Трехэтажное здание располагается на улице Арктической, 1. Площадь детсада составляет десять тысяч квадратных метров. Дошкольном учреждении будут работать двадцать четыре группы, в том числе пять ясельных. У каждой из них будет своя веранда и общие игровые зоны.