В Тюмени откроют самый большой детский сад в регионе

По информации ГУС по Тюменской области, новый детсад в Ямальском-2 станет одним из самых больших дошкольных учреждений региона. Одновременно заведение сможет принять порядка 550 детей.
Трехэтажное здание располагается на улице Арктической, 1. Площадь детсада составляет десять тысяч квадратных метров. Дошкольном учреждении будут работать двадцать четыре группы, в том числе пять ясельных. У каждой из них будет своя веранда и общие игровые зоны.
Сегодня в микрорайоне Ямальский-2 работает детсад «Умка», но мест в нем на всех детей уже не хватает. Новое дошкольное учреждение позволит значительно разгрузить детские сады микрорайона.
Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Ямальский-2 продолжается строительство школы на 1200 мест. Учреждение возводят на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Открытие школы намечено на 2023 год.