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Тобольск получит инвестиции для строительства нового отеля

Сегодня, 10:25
Фото: информцентр Тюменской области

Инвесторы вложатся в новый отель и туристический кластер Тобольска

Губернатор Тюменской области сообщил о подписании в Москве соглашения о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». На мероприятии присутствовал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Корпорация привлечёт инвестиции в Тобольск. Планируется построить отель на 4 звезды (почти 120 мест) и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

«В Тобольске, по условиям соглашения, корпорация привлечёт инвестиции в проект. Это будет большая гостиница, не менее чем на 120 номеров, рядом расположится термальный комплекс», - сообщил Александр Моор.

Более того, будет проведено «мастер-планирование». Эксперты определят сколько гостиниц необходимо построить в Тобольске.

В ноябре «Наш город» сообщал, что восстановление спроса способствовало ускорению роста цен на услуги в туризма в Тюменской области.

Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Экономика#Бюджеты#Деньги#Спортивный туризм
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