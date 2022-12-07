Тобольск получит инвестиции для строительства нового отеля

Инвесторы вложатся в новый отель и туристический кластер Тобольска

Губернатор Тюменской области сообщил о подписании в Москве соглашения о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». На мероприятии присутствовал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.