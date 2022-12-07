Тобольск получит инвестиции для строительства нового отеля

Корпорация привлечёт инвестиции в Тобольск. Планируется построить отель на 4 звезды (почти 120 мест) и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
«В Тобольске, по условиям соглашения, корпорация привлечёт инвестиции в проект. Это будет большая гостиница, не менее чем на 120 номеров, рядом расположится термальный комплекс», - сообщил Александр Моор.
Более того, будет проведено «мастер-планирование». Эксперты определят сколько гостиниц необходимо построить в Тобольске.
В ноябре «Наш город» сообщал, что восстановление спроса способствовало ускорению роста цен на услуги в туризма в Тюменской области.