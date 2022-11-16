Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области

Вчера «Наш город» сообщал, что в регионе подорожали мясо, рыба, сосиски и молочные продукты. Только с начала ноября стоимость свинины повысилась на 6,23 рубля до 333 рублей за килограмм. Говядина выросла в цене на 4 рубля 10 копеек – до 561 рубля за килограмм. По сравнению с январем 2022 рост цен составил более 73 рублей. На 6 рублей 34 копейки с начала ноября, до 317 рублей, подорожала свежемороженая рыба. Рекорд по подорожанию на минувшей неделе установил творог – килограмм кисломолочного продукта прибавил в цене сразу 18 рублей 80 копеек. С начала года цена на продукт увеличилась на 11% до 502 рублей за кг.