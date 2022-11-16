Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области

На ИПЦ повлиял сдержанный потребительский спрос и расширенное предложение непродовольственных товаров.
Рост цен на продовольственные товары составил 11,76%. При этом, в июле этот показатель достигал 17,38%. Плодоовощная продукция даже снизилась в цене на 3,56% из-за большого урожая капусты, моркови, картошки.
Непродовольственные товары подорожали с начала года на 4,82%. В основном это обусловлено сохранением сдержанной потребительской активности. Ограничение ассортимента предлагаемых автомобилей привело к снижению годовых темпов прироста цен. Ускорилось удешевление одежды, обуви, телевизоров. Смартфоны стали стоить дешевле, чем в 2021 году.
Замедлился рост цен на некоторые виды мебели. Это связанно с увеличением предложения продукции из древесины (фанеры).
Постепенное восстановление спроса на зарубежные туры, в условиях ограниченного предложения маршрутов и рейсов, способствовало ускорению роста цен на услуги в туризма. Отмечается рост стоимости путёвок в Турцию и Египет.
Эксперты ЦБ РФ ожидают, что инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Вчера «Наш город» сообщал, что в регионе подорожали мясо, рыба, сосиски и молочные продукты. Только с начала ноября стоимость свинины повысилась на 6,23 рубля до 333 рублей за килограмм. Говядина выросла в цене на 4 рубля 10 копеек – до 561 рубля за килограмм. По сравнению с январем 2022 рост цен составил более 73 рублей. На 6 рублей 34 копейки с начала ноября, до 317 рублей, подорожала свежемороженая рыба. Рекорд по подорожанию на минувшей неделе установил творог – килограмм кисломолочного продукта прибавил в цене сразу 18 рублей 80 копеек. С начала года цена на продукт увеличилась на 11% до 502 рублей за кг.
А вот подсолнечное масло, маргарин и сыры, напротив, подешевели за неделю – на 1,46, 2,68 и 5,24 рубля соответственно.