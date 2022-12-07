На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки

Новая транспортная развязка строится на Червишевском тракте в Тюмени

В областной столице на Червишевском тракте строители начали возводить новую транспортную развязку, сообщает ГУС по Тюменской области. Сейчас готовятся опоры строения, здесь работает специальная лаборатория.