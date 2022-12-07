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На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки

Сегодня, 14:36
Фото: ГУС ТО

Новая транспортная развязка строится на Червишевском тракте в Тюмени

В областной столице на Червишевском тракте строители начали возводить новую транспортную развязку, сообщает ГУС по Тюменской области. Сейчас готовятся опоры строения, здесь работает специальная лаборатория.

Для строительства развязки выделили средства инфраструктурного бюджетного кредита.

«Подрядная организация приступила к заливке монолитных стоек опоры новой развязки. До конца месяца планируется завершить строительство опоры слева от Червишевского тракта и приступить к заливке стоек центральной опоры», - сообщили в пресс-службе ГУС по Тюменской области.

Развязка появится в районе деревни Патрушева. Движение по ней планируется запустить к концу следующего года.

Ранее «Наш город» сообщал, что 1 декабря в тестовом режиме открыта дорога в Тюменской слободе.

В Тюменской слободе открыли дорогу к объездной
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Бюджеты#Дорожные пробки#Дороги
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