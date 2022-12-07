На Червишевском тракте в Тюмени возводят опоры новой транспортной развязки

Для строительства развязки выделили средства инфраструктурного бюджетного кредита.
«Подрядная организация приступила к заливке монолитных стоек опоры новой развязки. До конца месяца планируется завершить строительство опоры слева от Червишевского тракта и приступить к заливке стоек центральной опоры», - сообщили в пресс-службе ГУС по Тюменской области.
Развязка появится в районе деревни Патрушева. Движение по ней планируется запустить к концу следующего года.
Ранее «Наш город» сообщал, что 1 декабря в тестовом режиме открыта дорога в Тюменской слободе.