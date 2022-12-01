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В Тюменской слободе открыли дорогу к объездной

Сегодня, 09:49
Фото: Тюмень - наш дом

В тестовом режиме открыта дорога в Тюменской слободе

Подрядчик завершил работу по продлению улицы Бушуева в Тюменской слободе. Здесь уже запустили светофор, а сейчас устанавливают временные остановки.
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Тюмень
«Улицу Андрея Бушуева продлили на 120 метров в двухполосном исполнении, возвели эстакаду. Была открыта отдельная переходно-скоростная полоса для въезда и выезда со стороны примыкания Обхода Тюмени», — сообщили в городской администрации.

Светофор уже установлен на перекрестке ул. Бушуева и Уездной. Специалисты сейчас следят за ситуацией на этом участке дороги, чтобы вовремя откорректировать движение. Например, изменить режим работы светофора или установить запрет на движение в определенном направлении. Затруднений проезда пока не зафиксировали. Также вдоль проезжей части установили освещение. 

Фото: Тюмень - наш дом

Работы здесь продолжатся и в 2023 году, когда температура воздуха поднимется выше ноля. Планируется обустроить тротуары, изменят план размещения пешеходных переходов.

Уже сейчас работники устанавливают временную остановку на улице Уездной. Укреплена обочина, уплотнена пешеходная дорожка, идет подготовка под укладку железобетонных плит.

Подрядная организация обустраивает временный остановочный пункт на ул. Уездной. Он будет функционировать до тех пор, пока не будут реализованы планы по строительству развязки «Тюмень-Арена».

В планах остается расстановка дорожных знаков — это сделают к середине декабря.

Ранее «Наш Город» писал, что стоимость объекта составляет порядка 170 млн рублей. Его реализовали для избавления от пробок на выезде из Тюменской слободы. 

#Дороги#Тюмень#Тюменская область#Дорожные работы#Строительные работы#Транспортная развязка#Анна Доронина
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