В Тюменской слободе открыли дорогу к объездной

Светофор уже установлен на перекрестке ул. Бушуева и Уездной. Специалисты сейчас следят за ситуацией на этом участке дороги, чтобы вовремя откорректировать движение. Например, изменить режим работы светофора или установить запрет на движение в определенном направлении. Затруднений проезда пока не зафиксировали. Также вдоль проезжей части установили освещение.