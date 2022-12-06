В Нижневартовске подросток набросился с ножом на одноклассника

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером в Нижневартовске в результате разгерметизации газового баллона произошел взрыв и обрушение в жилом доме на улице Мира. В результате ЧП погибли несколько человек. Тела четырех погибших обнаружили сегодня — мужчины, ребенка, подростка и 24-летней девушки. Девушку уже опознали. Она проживала в доме с трехлетним сыном (мужа мобилизовали). За час до трагедии с ребенком она гуляла на детской площадке. О судьбе малыша пока ничего не известно.