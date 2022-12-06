В Нижневартовске подросток набросился с ножом на одноклассника

В настоящее время пострадавший ребенок госпитализирован в городскую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Нападавший тоже ранен — вероятнее всего, он себя поранил ножом во время драки.
По словам главы комиссии по делам несовершеннолетних Николая Лукаша, ссора между 14-летними подростками произошла в тамбуре школы, поэтому до металлоискателя никто из них не дошел.
«На учете школьники не состояли. Но, вероятнее всего, конфликт носил затяжной характер. В настоящее время комиссия ПДН разбирается в причинах произошедшего, выясняют есть ли вина в ЧП, в том числе, педагогов школы. По итогам проверки будет принято решение», — пояснил Николай Лукаш.
По словам одноклассников нападавшего подростка, он никогда ранее не был замечен в конфликтах. Раненого же школьника, напротив, в школе считали хулиганом, — передает телеканал «Мегаполис» со ссылкой на источники в школе.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета — осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.
Также проверку по факту произошедшего ЧП проводит прокуратура Нижневартовска. В ходе проверки будет дана оценка обеспечения охраны жизни и здоровья несовершеннолетних во время пребывания в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье вечером в Нижневартовске в результате разгерметизации газового баллона произошел взрыв и обрушение в жилом доме на улице Мира. В результате ЧП погибли несколько человек. Тела четырех погибших обнаружили сегодня — мужчины, ребенка, подростка и 24-летней девушки. Девушку уже опознали. Она проживала в доме с трехлетним сыном (мужа мобилизовали). За час до трагедии с ребенком она гуляла на детской площадке. О судьбе малыша пока ничего не известно.
Пропавшими без вести остаются еще трое человека.