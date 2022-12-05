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Что известно о взрыве дома в Нижневартовске

Сегодня, 04:16
Фото: МЧС Югры

Что известно о взрыве дома в Нижневартовске

Разгерметизация газового баллона стала причиной мощного взрыва в доме в Нижневартовске на улице Мира. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший на место происшествия несколько часов назад.
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Дом
«Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй, что и привело к обрушению части дома», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным МЧС Югры, в результате ЧП погибли шесть человек, ранения получили 15 человек. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как средней тяжести и тяжелое.

Двоих пациентов 62 и 67 лет с ожогами 85-90% тела ночью госпитализировали санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута. Врачи делают все возможное для спасения их жизней, сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Пациентка 45 лет продолжает лечение в реанимационном отделении БУ «Нижневартовская окружная больница». Состояние ее врачи расценивают как стабильное, средней тяжести. Состояние 19-летней девушки, проходящей лечение в нейрохирургическом отделении, оценивается как удовлетворительное. 53-летней жительнице дома помощь оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия работают 165 человека  и 53 единицы техники, продолжается разбор завалов — под ними могут находится люди. По неофициальным данным, остается неизвестной судьба семи человек, из которых четверо — дети.

 

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На базе городской школы № 8 открыт пункт временного размещения для жильцов пострадавшего от взрыва дома. Сегодня в 8 часов утра в городе в ЖЭУ-3, которое находится по адресу: проспект Победы, 19-А, будет открыли консультативный пункт помощи пострадавшим. Здесь будут работать специалисты социальной защиты населения, управления по жилищной политики администрации города и представители других структур, которые окажут помощь в оформлении и приеме документов.

В Нижневартовске продолжает работать горячая линия 8 (3466) 242580. По состоянию на 05.00 поступило 52 звонка.

Губернатор Югра Наталья Комарова поручила ответственным органам уточнить список всех жильцов обрушенного дома, тем, кто сегодня в пункте временного размещения — предоставить жильё, чтобы люди жили не в школе. Также глава региона дала поручение проверить все торговые точки в округе, в которых продают и заправляют газовые баллоны. К 10 утра должен быть готов список нуждающихся в финансовой помощи.

По словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, семьи получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщили в депсоцразвития. Выплата за погибшего — 1 миллион рублей. На пострадавшего будет рассчитываться в зависимости от степени тяжести.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел в 18:06 (мест). В результате ЧП обрушились 2, 3 этаж в третьем подъезде. Прокуратурой Нижневартовска организована проверка по факту происшествия.

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#Валентина Бурнашева#Дом#Взрыв в жилом доме#Следственный комитет#МЧС#Гибель человека
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