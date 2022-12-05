Что известно о взрыве дома в Нижневартовске

Губернатор Югра Наталья Комарова поручила ответственным органам уточнить список всех жильцов обрушенного дома, тем, кто сегодня в пункте временного размещения — предоставить жильё, чтобы люди жили не в школе. Также глава региона дала поручение проверить все торговые точки в округе, в которых продают и заправляют газовые баллоны. К 10 утра должен быть готов список нуждающихся в финансовой помощи.