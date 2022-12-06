РЭО подготовил для эковолонтеров лекции и мастер-классы

Вместе с участниками мероприятия Буцаев ознакомился с играми, мастер-классами и лекциями, организованными при поддержке РЭО.
Гендиректор РЭО рассказал, что подобные встречи позволяют знакомиться и общаться самой активной и творческой молодежи России, которой небезразлична судьба Земли. Многие участники делом доказали свою информированность в теме переработки отходов и научили всех при помощи подручных средств давать им новую жизнь. Здоровье планеты начинается с ее жителей, и эковолонтеры дарят миру надежду, что в будущем большинство землян перейдет на осознанное потребление и станет бережно относиться к природе. А РЭО всегда поддержит любые начинания, связанные с решением проблем экологии, утилизации твердых коммунальных отходов, снижения объемов их захоронения, ведь все это направлено на создание экономики замкнутого цикла, подытожил Буцаев.
Совместно с волонтерами РЭО организовал мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент. Уровень экологической культуры активисты повысили на лекциях об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов. Участники встречи также посетили закрытый модный показ коллекции «апсайкл» и беседу на тему «Поддержка и развитие молодежных экопроектов».
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».