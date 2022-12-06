РЭО подготовил для эковолонтеров лекции и мастер-классы

Гендиректор РЭО рассказал, что подобные встречи позволяют знакомиться и общаться самой активной и творческой молодежи России, которой небезразлична судьба Земли. Многие участники делом доказали свою информированность в теме переработки отходов и научили всех при помощи подручных средств давать им новую жизнь. Здоровье планеты начинается с ее жителей, и эковолонтеры дарят миру надежду, что в будущем большинство землян перейдет на осознанное потребление и станет бережно относиться к природе. А РЭО всегда поддержит любые начинания, связанные с решением проблем экологии, утилизации твердых коммунальных отходов, снижения объемов их захоронения, ведь все это направлено на создание экономики замкнутого цикла, подытожил Буцаев.