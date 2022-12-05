В Заводоуковске власти вывезут с улиц 28 трупов

Тела должны быть вывезены из общественных мест Заводоуковска. В эту категорию подпадают те, кто скончался в результате ДТП, несчастных случаев, либо граждане не имеющие родственников.
«Оказание услуг по транспортированию останков умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания», - отмечается в закупке № 0367300023522000106.
Второго декабря «Наш город» сообщал, что жители одного из домов в микрорайоне Мыс обнаружили у подъезда жилого дома труп мужчины.