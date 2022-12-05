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В Заводоуковске власти вывезут с улиц 28 трупов

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI

В тюменском городе власти запланировали общее число найденных на улице трупов

В Заводоуковске в следующем году планируется вывезти с улиц 28 трупов. По данным сайта Госзакупки, на эти цели «Единый расчетный центр» города выделил 62 533 рубля. Заявки принимаются до 13 декабря.

Тела должны быть вывезены из общественных мест Заводоуковска. В эту категорию подпадают те, кто скончался в результате ДТП, несчастных случаев, либо граждане не имеющие родственников.

«Оказание услуг по транспортированию останков умерших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания», - отмечается в закупке № 0367300023522000106.

Второго декабря «Наш город» сообщал, что жители одного из домов в микрорайоне Мыс обнаружили у подъезда жилого дома труп мужчины.

В Тюмени на Мысу местные жители обнаружили труп
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