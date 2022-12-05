В Заводоуковске власти вывезут с улиц 28 трупов

В тюменском городе власти запланировали общее число найденных на улице трупов

В Заводоуковске в следующем году планируется вывезти с улиц 28 трупов. По данным сайта Госзакупки, на эти цели «Единый расчетный центр» города выделил 62 533 рубля. Заявки принимаются до 13 декабря.