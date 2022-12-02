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В Тюмени на Мысу местные жители обнаружили труп

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI

Тюменцы обнаружили труп у подъезда дома. Он пролежал там с обеда до вечера

Жители одного из домов в микрорайоне Мыс накануне днем обнаружили у подъезда мужчину без сознания. По словам очевидцев, тюменец лежал рядом с крыльцом дома на Беляева, 23/1.
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Тюмень
«Лежит с обеда, был жив, а ближе к вечеру умер. Медики приезжали, но и уехали, ничего не сказав. Тело лежит на дороге, дети боятся идти мимо», — сообщили очевидцы.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.

«Вызов поступил в 14:06. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 14:19. Медики констатировали смерть пациента и передали информацию в правоохранительные органы», — пояснили в депздраве.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.

Обновлено в 11:15: в Следственном комитете сообщили, что внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины не обнаружено.

Ранее сообщалось, в Тюмени нашли мертвым водителя ГАЗели, пропавшего в конце ноября. 24-летний мужчина уснул на заведенном моторе.

 

Водителя, пропавшего на трассе Тюмень — Тобольск, нашли мертвым
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Труп#Тюмень#Тюменская область
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