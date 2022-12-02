В Тюмени на Мысу местные жители обнаружили труп

Тюменцы обнаружили труп у подъезда дома. Он пролежал там с обеда до вечера

Жители одного из домов в микрорайоне Мыс накануне днем обнаружили у подъезда мужчину без сознания. По словам очевидцев, тюменец лежал рядом с крыльцом дома на Беляева, 23/1.

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