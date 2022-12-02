В Тюмени на Мысу местные жители обнаружили труп

«Лежит с обеда, был жив, а ближе к вечеру умер. Медики приезжали, но и уехали, ничего не сказав. Тело лежит на дороге, дети боятся идти мимо», — сообщили очевидцы.
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«Вызов поступил в 14:06. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 14:19. Медики констатировали смерть пациента и передали информацию в правоохранительные органы», — пояснили в депздраве.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.
Обновлено в 11:15: в Следственном комитете сообщили, что внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины не обнаружено.
Ранее сообщалось, в Тюмени нашли мертвым водителя ГАЗели, пропавшего в конце ноября. 24-летний мужчина уснул на заведенном моторе.