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Водителя, пропавшего на трассе Тюмень — Тобольск, нашли мертвым

Сегодня, 08:01
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области завершены поиски 24-летнего водителя ГАЗели, пропавшего два дня назад. Анатолия Асеева нашли мертвым в кабине своего автомобиля. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом — молодой человек уснул на заведенном моторе.
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Тюмень

По словам родных ничто не предвещало беды — с погибшим они созванивались три дня назад утром. Он сообщил, что подъезжает к Тобольску и после этого пропал.

Автомобиль с телом Анатолия обнаружили волонтёры поискового отряда. Машина несколько дней простояла на стоянке трассы у Тобольска. На данный момент родственники решают вопросы, по организации отправки тела в Краснодарский край.

«Наш Город» отправил запрос в Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что Омске обнаружили мертвой жительницу Тюмени Ксению Макаркину. Тело женщины нашли на берегу реки у причала деревни Новоалександровки в Советском округе.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пропавшие без вести
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