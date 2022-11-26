Водителя, пропавшего на трассе Тюмень — Тобольск, нашли мертвым

По словам родных ничто не предвещало беды — с погибшим они созванивались три дня назад утром. Он сообщил, что подъезжает к Тобольску и после этого пропал.
Автомобиль с телом Анатолия обнаружили волонтёры поискового отряда. Машина несколько дней простояла на стоянке трассы у Тобольска. На данный момент родственники решают вопросы, по организации отправки тела в Краснодарский край.
«Наш Город» отправил запрос в Следственный комитет. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что Омске обнаружили мертвой жительницу Тюмени Ксению Макаркину. Тело женщины нашли на берегу реки у причала деревни Новоалександровки в Советском округе.