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Тюменские бойцы отправились в зону СВО

Сегодня, 03:25
Фото: тг-канал Александр Моор

Бойцы инженерного подразделения отправились из Тюмени в зону СВО

Очередная группа мобилизованных жителей Тюменской области отправилась накануне к местам боевого слаживания. Проводы бойцов прошли накануне на городском железнодорожном вокзале.
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Тюмень

По традиции каждому бойцу вручили памятную монету  в долг как символ их возращения, а также письма-конвертики с пожеланиями от юных тюменцев.

«Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону проведения специальной военной операции, меняют ход мировой истории так же, как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. СВО сплотила наше общество. Неравнодушные земляки помогают нашей армии — кто-то делает денежные перечисления, кто-то собирает посылки воинам, кто-то шлет одежду. А дети пишут письма со словами веры  и поддержки. Мы ждем вас домой с победой и в полном составе», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что правительство Тюменской области находится постоянно на связи с командирами подразделений и оперативно реагирует на просьбы о дополнительных поставках обмундирования, снаряжения, оборудования, которое необходимо для выполнения боевых задач.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 ноября вечером состоялась отправка мобилизованных бойцов к месту выполнения задач. До этого партии военных были направлены к метам боевого слаживания 12, 21 и 25 ноября.

В Тюмени отправили очередную партию мобилизованных бойцов к месту выполнения задач
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#Валентина Бурнашева#Общество#Военные#Тюмень#Тюменская область#Военнослужащие#Армия
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