Тюменские бойцы отправились в зону СВО

По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг как символ их возращения, а также письма-конвертики с пожеланиями от юных тюменцев.
«Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону проведения специальной военной операции, меняют ход мировой истории так же, как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. СВО сплотила наше общество. Неравнодушные земляки помогают нашей армии — кто-то делает денежные перечисления, кто-то собирает посылки воинам, кто-то шлет одежду. А дети пишут письма со словами веры и поддержки. Мы ждем вас домой с победой и в полном составе», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона подчеркнул, что правительство Тюменской области находится постоянно на связи с командирами подразделений и оперативно реагирует на просьбы о дополнительных поставках обмундирования, снаряжения, оборудования, которое необходимо для выполнения боевых задач.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 ноября вечером состоялась отправка мобилизованных бойцов к месту выполнения задач. До этого партии военных были направлены к метам боевого слаживания 12, 21 и 25 ноября.