В Тюмени отправили очередную партию мобилизованных бойцов к месту выполнения задач

Новую партию мобилизованных бойцов отправили 30 ноября в Тюмени

По данным «Нашего города», в областной столице на ж/д вокзале 30 ноября в 19:00 состоялась отправка мобилизованных бойцов на службу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, перед собравшимися выступили официальные лица.