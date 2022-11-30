nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени отправили очередную партию мобилизованных бойцов к месту выполнения задач

Сегодня, 18:24
Фото: 1MI

Новую партию мобилизованных бойцов отправили 30 ноября в Тюмени

По данным «Нашего города», в областной столице на ж/д вокзале 30 ноября в 19:00 состоялась отправка мобилизованных бойцов на службу. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, перед собравшимися выступили официальные лица.

Ранее отправка состоялась 12, 21 и 25 ноября.

Сегодня с железнодорожного вокзала родные проводили на службу своих отцов и детей. Многие фотографировались, снимали видео.

«Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Уже 64 наших земляка награждены боевыми медалями и орденами. Знайте, здесь у вас крепкий тыл», - сообщил губернатор Тюменской области, выступая перед военными на ж/д вокзале.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что во время учений военнослужащие Тюменской области отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе.

Фото: Наш город
Эшелон тюменских военных инженеров отправился к месту выполнения задач
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Погода#Военные#Вокзал#Железнодорожный вокзал#ЖД вокзал
Подпишитесь
ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году
Сегодня, 11:41
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
Сегодня, 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
Сегодня, 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
Сегодня, 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
Сегодня, 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
Сегодня, 08:35