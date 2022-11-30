РЭО: Объем выбрасываемого в России золота в качестве отходов достиг величины в 500 кг

Posted 30 ноября 2022, 16:24
Published 30 ноября 2022, 16:24
Modified 1 ноября 2022, 11:01
Updated 1 ноября 2022, 11:01
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в стране каждый год образуется около 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования, причем основная часть отходов электроники - это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). Из этого объема отходов перерабатывается в России только 5%, а остальное подлежит захоронению и наносит непоправимый вред окружающей среде. Об этом пишет 360tv.ru.
“В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота! Все это можно было бы направлять на утилизацию. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники”, - отметил гендиректор РЭО.
Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
Так, согласно данным ИТС 15-2021 (информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям), исходя из среднего показателя содержания драгметаллов в печатных платах в 25 граммов на тонну, в каждой тонне ОЭЭО может находиться от 25 до 1000 граммов золота, от 250 до 5000 граммов серебра, от 5 до 40 граммов платины и от 5 до 100 граммов палладия. Как утверждает Денис Буцаев, эти отходы можно использовать в качестве ценных вторичных ресурсов.
При этом уточняется, что остальные виды электронных отходов представляют собой климатическое и холодильное оборудование (22%), IT-оборудование и офисную технику (9%), ртутьсодержащие источники света (2%).
В РЭО отмечают, что в России необходимо внедрить систему централизованного сбора ОЭЭО. Более того, целесообразно заняться стимуляцией их глубокой переработки. Для этого, по мнению аналитиков РЭО, нужно сформировать конкретные требования к обращению с такими отходами, а также разработать эффективное регулирование на законодательном уровне, используя наилучшие доступные технологии.
Напомним, что со следующего года закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) можно будет только у верифицированного утилизатора, который внесен в реестр, сформированный РЭО совместно с Росприроднадзором. Речь идет о контроле за мощностями и источниками сырья. Все утилизаторы вносятся в специальный реестр, который базируется в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров).
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".