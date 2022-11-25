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В Тюмени сгорела шаурма

Сегодня, 05:28
Фото: МЧС

В Тюмени сгорел ларек с шаурмой

В Тюмени ликвидирован пожар на Широтной 80/4. Сегодня утром здесь загорелась торговая точка по продаже шаурмы и кебабов. ЧП произошло в 8:39 утра.
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Тюмень

На место происшествия были направлены 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 5 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, но павильон выгорел полгостью. Что послужило причиной возникновения огня – выясняется.

По словам очевидцев, рядом стоящие здания – кофейня, магазин, от огня не пострадали, но электроснабжение там пока отсутствует.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе в Заречной части Тюмени произошел пожар в частном секторе – сгорели хозяйственная постройка и два автомобиля. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В тюменской Зареке сгорели два автомобиля и надворные постройки
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#Пожар#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Валентина Бурнашева
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