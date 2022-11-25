В Тюмени сгорела шаурма

На место происшествия были направлены 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 5 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет, но павильон выгорел полгостью. Что послужило причиной возникновения огня – выясняется.
По словам очевидцев, рядом стоящие здания – кофейня, магазин, от огня не пострадали, но электроснабжение там пока отсутствует.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале этой неделе в Заречной части Тюмени произошел пожар в частном секторе – сгорели хозяйственная постройка и два автомобиля. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.