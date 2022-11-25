В Тюмени сгорела шаурма

В Тюмени сгорел ларек с шаурмой

В Тюмени ликвидирован пожар на Широтной 80/4. Сегодня утром здесь загорелась торговая точка по продаже шаурмы и кебабов. ЧП произошло в 8:39 утра.

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