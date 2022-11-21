В тюменской Зареке сгорели два автомобиля и надворные постройки

Стали известны подробности утреннего пожара в Зареке

Утро понедельника началось в Тюмени с пожара. На улице Береговой, 44, в 8:24 утра вспыхнули хозяйственные надворные постройки. На тушение огня были направлены пять единиц техники и девятнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

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