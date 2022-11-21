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В тюменской Зареке сгорели два автомобиля и надворные постройки

Сегодня, 06:44
Фото: nashgorod.ru

Стали известны подробности утреннего пожара в Зареке

Утро понедельника началось в Тюмени с пожара. На улице Береговой, 44, в 8:24 утра вспыхнули хозяйственные надворные постройки. На тушение огня были направлены пять единиц техники и девятнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
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Тюмень

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что распространения огня удалось избежать — спустя полчаса пожар ликвидировали. Однако огонь уничтожил два автомобиля. Общая площадь пострадавшей территории составила 50 квадратных метров.

«С места происшествия были эвакуированы два пустых газовых баллона. В результате ЧП никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

На данный момент причины возникновения огня устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад произошел пожар в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть» на улице Республики, 250/б. Ликвидация огня продолжалась четыре часа. Общий размер пострадавшей площадь достиг 600 квадратных метров.

 

В Тюмени произошел пожар в здании «ТюменьНИПИнефть»
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