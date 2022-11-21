В тюменской Зареке сгорели два автомобиля и надворные постройки

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что распространения огня удалось избежать — спустя полчаса пожар ликвидировали. Однако огонь уничтожил два автомобиля. Общая площадь пострадавшей территории составила 50 квадратных метров.
«С места происшествия были эвакуированы два пустых газовых баллона. В результате ЧП никто не пострадал», — сообщили в МЧС.
На данный момент причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад произошел пожар в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть» на улице Республики, 250/б. Ликвидация огня продолжалась четыре часа. Общий размер пострадавшей площадь достиг 600 квадратных метров.