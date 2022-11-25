Тюменцам предлагают улететь в Дубай за 18 тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что с 27 ноября из Тюмени будут запущены прямые чартерные рейсы до Паттайи. Полеты будут выполнять каждые 11 дней. Отдельно на чартер билеты приобрести нельзя – только вместе с туром, стоимость которого начинается от 139 тысяч рублей.