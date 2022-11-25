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Тюменцам предлагают улететь в Дубай за 18 тысяч рублей

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI

126 тюменцев улетели первым рейсом в Дубай

Из тюменского Рощино сегодня утром вылетел первый прямой рейс в Дубай. В страну, расположенную на Ближнем Востоке, отправились 126 пассажиров. Отправка рейса состоялась в пять часов утра.
Сюжет
Тюмень

В Рощино «Нашему Городу» рассказали, что полеты из Тюмени в Дубаи будут выполняться каждую неделю по пятницам. Время в пути составит пять часов пять минут. Стоимость билетов – от 18 тысяч рублей.

По данным сервисов по продаже билетов, самые дорогие авиабилеты до Дубаи из Тюмени продают на 30 и 31 декабря. Стоимость полета в эконом-классе составляет от 38 до 43 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что с 27 ноября из Тюмени будут запущены прямые чартерные рейсы до Паттайи. Полеты будут выполнять каждые 11 дней. Отдельно на чартер билеты приобрести нельзя – только вместе с туром, стоимость которого начинается от 139 тысяч рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Рощино аэропорт#Полеты#Самолеты
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