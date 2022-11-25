Тюменцам предлагают улететь в Дубай за 18 тысяч рублей

В Рощино «Нашему Городу» рассказали, что полеты из Тюмени в Дубаи будут выполняться каждую неделю по пятницам. Время в пути составит пять часов пять минут. Стоимость билетов – от 18 тысяч рублей.
По данным сервисов по продаже билетов, самые дорогие авиабилеты до Дубаи из Тюмени продают на 30 и 31 декабря. Стоимость полета в эконом-классе составляет от 38 до 43 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что с 27 ноября из Тюмени будут запущены прямые чартерные рейсы до Паттайи. Полеты будут выполнять каждые 11 дней. Отдельно на чартер билеты приобрести нельзя – только вместе с туром, стоимость которого начинается от 139 тысяч рублей.