nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени за взятки осудили должностное лицо нефтяной компании

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI

К 2 годам лишения свободы условно приговорили должностное лицо нефтяной компании

Должностное лицо нефтяного предприятия приговорили к 2 годам лишения свободы условно и конфискации 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области. Его обвиняли в коррупционных преступлениях.

Злоумышленник получал крупные суммы за содействие в проведении тендеров и беспрепятственной приемке выполненных работ.

«Следствием и судом установлено, что с 2019 по 2021 годы обвиняемые, пользуясь своим служебным положением совместно с посредником, разработали преступную схему  получения взяток», - сообщили в СКР по Тюменской области.

Известно, что общая сумма взяток, которые передали через посредника, составила почти 2 млн рублей.

27 октября «Наш город» сообщал, что по делу о взятках в этой нефтяной компании был осужден инженер. Он получил 5 лет условно.

В Тюмени за взятки осужден бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД
Узнать подробнее
#Общество#Взятки#Взятка#Нефтяная отрасль#Нефтяная компания#Ленинский районный суд#Александр Мязин
Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Вчера, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Вчера, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Вчера, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Вчера, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Вчера, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Вчера, 11:37