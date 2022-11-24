В Тюмени за взятки осудили должностное лицо нефтяной компании

Злоумышленник получал крупные суммы за содействие в проведении тендеров и беспрепятственной приемке выполненных работ.
«Следствием и судом установлено, что с 2019 по 2021 годы обвиняемые, пользуясь своим служебным положением совместно с посредником, разработали преступную схему получения взяток», - сообщили в СКР по Тюменской области.
Известно, что общая сумма взяток, которые передали через посредника, составила почти 2 млн рублей.
27 октября «Наш город» сообщал, что по делу о взятках в этой нефтяной компании был осужден инженер. Он получил 5 лет условно.