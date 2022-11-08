В Тюмени за взятки осужден бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД

Злоумышленников задержали в ходе совместной работы РУФСБ России по Тюменской области, ОСБ регионального УМВД. В рамках дела были допрошены почти 100 граждан, подозреваемые свою вину признали. Кроме того, следствием установлены иные лица –38 взяткодателей, которые привлечены к уголовной ответственности. Объем каждого уголовного дела составил свыше 15 томов.