В Тюмени за взятки осужден бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД

Суд рассмотрел 38 эпизодов преступления.
«Следствием установлено, что с февраля 2019 по декабрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал их начальнику отдела», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
На данный момент посредник привлечен к уголовной ответственности.
Злоумышленников задержали в ходе совместной работы РУФСБ России по Тюменской области, ОСБ регионального УМВД. В рамках дела были допрошены почти 100 граждан, подозреваемые свою вину признали. Кроме того, следствием установлены иные лица –38 взяткодателей, которые привлечены к уголовной ответственности. Объем каждого уголовного дела составил свыше 15 томов.
По данным прокуратуры Тюменской области, начальник межрайонного отдела ГИБДД получил в общей сложности 967 тысяч рублей, денежные средства он использовал в личных целях.
Судом с учетом позиции государственного обвинителя Михаилу Жигалкину назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А также штраф в размере 1 млн рублей.
Кроме того, Михаил Жигалкин лишен на 4 года права занимать должности в государственных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также специального звания «подполковник полиции».
Ранее «Наш город» сообщал, что апелляционная инстанция Тюменского областного суда оставила под стражей до 16 ноября начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова.