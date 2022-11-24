Тюменская строительная компания ООО «МФ Строй» кинула заказчицу на миллионы рублей

Компания ООО «МФ Строй» кинула тюменку на миллионы рублей

Тюменка взыскала со строительной компании ООО «МФ Строй» несколько миллионов рублей уплаченных по договору. Организация обещала построить жилой дом на 128 квадратных метров, сообщает пресс-служба тюменских судов.