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Тюменская строительная компания ООО «МФ Строй» кинула заказчицу на миллионы рублей

Сегодня, 14:47
Фото: 1MI

Компания ООО «МФ Строй» кинула тюменку на миллионы рублей

Тюменка взыскала со строительной компании ООО «МФ Строй» несколько миллионов рублей уплаченных по договору. Организация обещала построить жилой дом на 128 квадратных метров, сообщает пресс-служба тюменских судов.

В мае 2021 года тюменка заплатила ООО «МФ Строй» 2,6 млн рублей. К августу компания сделала свайный фундамент, пробурила скважину, завезла сибпанели.

«Суд взыскал с ООО «МФ Строй» в пользу истца деньги в размере 2 650 000 рублей, неустойку – 2 650 000 рублей, моральный вред – 500 000 рублей, штраф – 2 900 000 рублей, госпошлину – 35 000 рублей. Всего 8 700 000 рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

По данным СБИС, на 24 ноября ООО «МФ Строй» не ведёт деятельности. На имущество компании наложен арест.

Ранее «Наш город» сообщал, что жертвы ООО «МФ–Строй» пытаются вернуть свои деньги. Стоит отметить, что и ООО «МФ–Строй» и ООО «МФ Строй» руководит Макаров Дмитрий Сергеевич.

 

В мае 2021 года тюменка заплатила ООО «МФ Строй» 2,6 млн рублей. К августу компания сделала свайный фундамент, пробурила скважину, завезла сибпанели.

«Суд взыскал с ООО «МФ Строй» в пользу истца деньги в размере 2 650 000 рублей, неустойку – 2 650 000 рублей, моральный вред – 500 000 рублей, штраф – 2 900 000 рублей, госпошлину – 35 000 рублей. Всего 8 700 000 рублей», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

По данным СБИС, на 24 ноября ООО «МФ Строй» не ведёт деятельности. На имущество компании наложен арест.

Ранее «Наш город» сообщал, что жертвы ООО «МФ–Строй» пытаются вернуть свои деньги. Стоит отметить, что и ООО «МФ–Строй» и ООО «МФ Строй» руководит Макаров Дмитрий Сергеевич.

 

Жертвы скандальной тюменской строительной компании пытаются вернуть свои деньги
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Жертвы скандальной тюменской строительной компании пытаются вернуть свои деньги
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#Общество#Экономика#Калининский районный суд#Строительная компания#Происшествия#Деньги#Александр Мязин
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