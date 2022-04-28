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Жертвы скандальной тюменской строительной компании пытаются вернуть свои деньги

28 апреля 10:27
Фото: 1Mi
В Тюмени продолжают поступать жалобы на строительную компанию «МФ–Строй», которая обманула десятки жителей областной столицы. Так, на этой неделе сразу три обращения на недобросовестные действия поступили руководителю Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галине Шарухо во время личного приема.
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Тюмень

Как рассказали в ведомстве, люди вложили деньги в строительство домов, но стройка так и не была закончена. Теперь тюменцы не могут вернуть вложенные средства, притом, что некоторые из них платят ипотеку за недостроенное жильё.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что строительная компания «МФ-Строй» находится в стадии банкротства, а ее экс-директор Дмитрий Макаров покинул город. Фирма занималась возведением частных домов. Тогда около 20 тюменцев обратились в правоохранительные органы из-за того, что лишились денег и остались без жилья.

Между тем, по данным базы «СПАРК», ООО «МФ-Строй» была зарегистрировано в 2016 году в Тюмени. Среди видов деятельности, согласно выписке ЕГРЮЛ, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. При этом у организации отсутствует собственный капитал, а ее сведения в ЕГРЮЛ являются недостоверными. Кроме того, у компании есть незавершенные исполнительные производства в ФССП, а ее счета заблокированы.

Теперь жалобы обратившихся тюменцев будут объединены в одно производство, а затем начнется подготовка иска в суд.

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