Жертвы скандальной тюменской строительной компании пытаются вернуть свои деньги

Между тем, по данным базы «СПАРК», ООО «МФ-Строй» была зарегистрировано в 2016 году в Тюмени. Среди видов деятельности, согласно выписке ЕГРЮЛ, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. При этом у организации отсутствует собственный капитал, а ее сведения в ЕГРЮЛ являются недостоверными. Кроме того, у компании есть незавершенные исполнительные производства в ФССП, а ее счета заблокированы.