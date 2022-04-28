Жертвы скандальной тюменской строительной компании пытаются вернуть свои деньги

Как рассказали в ведомстве, люди вложили деньги в строительство домов, но стройка так и не была закончена. Теперь тюменцы не могут вернуть вложенные средства, притом, что некоторые из них платят ипотеку за недостроенное жильё.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что строительная компания «МФ-Строй» находится в стадии банкротства, а ее экс-директор Дмитрий Макаров покинул город. Фирма занималась возведением частных домов. Тогда около 20 тюменцев обратились в правоохранительные органы из-за того, что лишились денег и остались без жилья.
Между тем, по данным базы «СПАРК», ООО «МФ-Строй» была зарегистрировано в 2016 году в Тюмени. Среди видов деятельности, согласно выписке ЕГРЮЛ, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. При этом у организации отсутствует собственный капитал, а ее сведения в ЕГРЮЛ являются недостоверными. Кроме того, у компании есть незавершенные исполнительные производства в ФССП, а ее счета заблокированы.
Теперь жалобы обратившихся тюменцев будут объединены в одно производство, а затем начнется подготовка иска в суд.