Александр Моор о частичной мобилизации: «Мы столкнулись с суровой реальностью»

«Как только наша страна заявила о своих правах, у граждан стали забирать или блокировать собственность, а русская культура и наша история переживает мощнейшую атаку за все послевоенное время. Иллюзии развеялись, мы столкнулись с суровой реальностью», — начал свою речь Александр Моор.
Губернатор отметил, что оказалось достаточно людей, готовых защищать Родину с оружием в руках. Многие приходили в военкоматы Тюменской области, не дождавшись повестки, чтобы отправиться добровольцами в зону СВО.
На защиту страны отправились и именные подразделения из региона — «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и другие уроженцы Тюменской области.
«Наши земляки делают свое воинское дело самоотверженно и доблестно, как и положено сибирякам», — отметил губернатор.
Он добавил, что звания Героя России удостоен житель села Вагай — командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. После этого последовали аплодисменты всех присутствующих. Боевыми орденами и медалями также наградили 64 тюменцев.
По словам Александра Моора, весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области. Были приобретены дополнительные комплекты обмундирования. После опроса участников боевых действий, составили стандарт оснащения на одного бойца и стандарт общего имущества подразделения.
Средства на покупку всего необходимого для подразделений выделены из бюджета региона.
«Во время боевых действий любое имущество — расходный материал. Поэтому все, что закупает регион и собирают неравнодушные жители, очень нужно нашим войскам. Для тюменских военнослужащих приобрели дополнительные средства защиты, бытовое имущество, тепловизоры, коллиматорные прицелы. Нам удалось почти полностью закрыть потребность военных в этом оборудовании», — подчеркнул Моор.
Завершая эту тему, губернатор уточнил, что уровень военной подготовки в России должен быть таким, чтобы никому в голову даже не пришло проверять на прочность.