nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Моор о частичной мобилизации: «Мы столкнулись с суровой реальностью»

Сегодня, 06:42
Фото: Послание губернатора Тюменской области

64 жителя Тюменской области награждены боевыми орденами и медалями

Сегодня с ежегодным посланием выступает губернатор Тюменской области Александр Моор. В своей речи он поднял немало волнующих тем. Одна из них — частичная мобилизация и добровольцы из региона.
Сюжет
Тюмень
«Как только наша страна заявила о своих правах, у граждан стали забирать или блокировать собственность, а русская культура и наша история переживает мощнейшую атаку за все послевоенное время. Иллюзии развеялись, мы столкнулись с суровой реальностью», — начал свою речь Александр Моор.

Губернатор отметил, что оказалось достаточно людей, готовых защищать Родину с оружием в руках. Многие приходили в военкоматы Тюменской области, не дождавшись повестки, чтобы отправиться добровольцами в зону СВО. 

Фото: Послание губернатора Тюменской области

На защиту страны отправились и именные подразделения из региона — «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и другие уроженцы Тюменской области.

«Наши земляки делают свое воинское дело самоотверженно и доблестно, как и положено сибирякам», — отметил губернатор.

Он добавил, что звания Героя России удостоен житель села Вагай — командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. После этого последовали аплодисменты всех присутствующих. Боевыми орденами и медалями также наградили 64 тюменцев. 

По словам Александра Моора, весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области. Были приобретены дополнительные комплекты обмундирования. После опроса участников боевых действий, составили стандарт оснащения на одного бойца и  стандарт общего имущества подразделения.

Тюменцы собрали более 2,5 миллионов рублей за несколько часов марафона
Узнать подробнее

Средства на покупку всего необходимого для подразделений выделены из бюджета региона.

«Во время боевых действий любое имущество — расходный материал. Поэтому все, что закупает регион и собирают неравнодушные жители, очень нужно нашим войскам. Для тюменских военнослужащих приобрели дополнительные средства защиты, бытовое имущество, тепловизоры, коллиматорные прицелы. Нам удалось почти полностью закрыть потребность военных в этом оборудовании», — подчеркнул Моор.

Завершая эту тему, губернатор уточнил, что уровень военной подготовки в России должен быть таким, чтобы никому в голову даже не пришло проверять на прочность.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Александр Моор#Послание#Послание губернатора Тюменской области#Тюменская областная Дума
Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Вчера, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Вчера, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Вчера, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Вчера, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Вчера, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Вчера, 11:37