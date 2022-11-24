Александр Моор о частичной мобилизации: «Мы столкнулись с суровой реальностью»

По словам Александра Моора, весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области. Были приобретены дополнительные комплекты обмундирования. После опроса участников боевых действий, составили стандарт оснащения на одного бойца и стандарт общего имущества подразделения.