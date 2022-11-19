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Тюменцы собрали более 2,5 миллионов рублей за несколько часов марафона

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI

Тюменцы собрали более 2,5 миллионов рублей для акции «100 миллионов для Победы»

Более двух с половиной миллионов рублей собрали жители Тюмени за несколько часов работы марафона «100 миллионов для Победы». 1 миллион 232 тысяч рублей перевели на счет представители семи компаний, 1 миллион 331 тысячу рублей отправили 176 жителей региона.
Тюменские мобилизованные получили современные аптечки
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Марафон «100 миллионов для Победы» стартовал в Тюменской области 18 ноября. Акция проходит в прямом эфире телеканала «Тюменское время». В рамках марафона зрителям доступны трансляции мастер-классов, спектаклей, концертов  артистов ТКТО.

Все полученные денежные средства, в рамках акции, будут переданы на покупку дополнительного обмундирования и специального оборудования для мобилизованных из Тюменской области.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, за два дня в регионе собрано около 7,5 миллионов рублей. Всего сумма собранных денежных средств составляет более 32 миллионов рублей.

Оказать финансовую помощь бойцам можно с помощью QR-кода на сайте Тюменьдляпобеды.рф. Либо перечислить деньги по указанный на сайте реквизитам.

Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы получили специальные укомплектованные аптечки для оказания первой медицинской помощи.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Акция#Благотворительность#Марафон
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