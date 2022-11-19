Тюменцы собрали более 2,5 миллионов рублей за несколько часов марафона

Марафон «100 миллионов для Победы» стартовал в Тюменской области 18 ноября. Акция проходит в прямом эфире телеканала «Тюменское время». В рамках марафона зрителям доступны трансляции мастер-классов, спектаклей, концертов артистов ТКТО.
Все полученные денежные средства, в рамках акции, будут переданы на покупку дополнительного обмундирования и специального оборудования для мобилизованных из Тюменской области.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, за два дня в регионе собрано около 7,5 миллионов рублей. Всего сумма собранных денежных средств составляет более 32 миллионов рублей.
Оказать финансовую помощь бойцам можно с помощью QR-кода на сайте Тюменьдляпобеды.рф. Либо перечислить деньги по указанный на сайте реквизитам.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы получили специальные укомплектованные аптечки для оказания первой медицинской помощи.