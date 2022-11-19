Тюменцы собрали более 2,5 миллионов рублей за несколько часов марафона

Тюменцы собрали более 2,5 миллионов рублей для акции «100 миллионов для Победы»

Более двух с половиной миллионов рублей собрали жители Тюмени за несколько часов работы марафона «100 миллионов для Победы». 1 миллион 232 тысяч рублей перевели на счет представители семи компаний, 1 миллион 331 тысячу рублей отправили 176 жителей региона.