Тюменские мобилизованные получили современные аптечки

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, аптечки собраны с учетом рекомендаций людей с боевым опытом. В каждой из них имеются противоожоговый гель и средства обеззараживания два турникета, эластичный, окклюзионный пластырь, бинт для тампонады, шина для фиксации конечностей, щитки для глаз, устройства для проведения вентиляции легких, спасательное одеяло, бандаж, ножницы для разрезания одежды.