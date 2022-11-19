Тюменские мобилизованные получили современные аптечки

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, аптечки собраны с учетом рекомендаций людей с боевым опытом. В каждой из них имеются противоожоговый гель и средства обеззараживания два турникета, эластичный, окклюзионный пластырь, бинт для тампонады, шина для фиксации конечностей, щитки для глаз, устройства для проведения вентиляции легких, спасательное одеяло, бандаж, ножницы для разрезания одежды.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы получили на днях от региона зимнюю обувь и одежду, а также партию продуктов. Все необходимое обмундирование, оборудование и продовольствие закупают за счет средств областного бюджета.