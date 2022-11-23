В Тюмени ищут сборщиков листовых салатов за 400 тысяч рублей

В описании указано, что опыт работ не требуется. Работодатель обещает предоставить бесплатные проживание и питание в столовой, проезд к месту работы. Период вахты — от 30 до 90 смен. Стоимость одной смены продолжительностью 11 часов — от 1 тысячи 700 рублей.
Предусмотрены бонусы, выплата аванса. В целом за одну вахту тюменцы могут заработать от 189 до 378 тысяч рублей.
Также в Тюмени ищут желающих поработать в Израиле — требуются разнорабочие, обслуживающий персонал в заведения общепита, няни. Правда, для трудостройства нужен заграничный паспорт и немалая сумма денег для оплаты авиабилетов до Израиля, оформления разрешения на работу, покупку еды до получения аванса, съем квартиры, оформление медстраховки. При этом платить тюменцам за такую работу обещают не менее 200 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени размер среднего заработка жителей города за год вырос на пять тысяч рублей — до 69 тысяч 900 рублей. По области этот показатель составляет 55 тысяч 900 рублей.