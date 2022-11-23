В Тюмени ищут сборщиков листовых салатов за 400 тысяч рублей

Также в Тюмени ищут желающих поработать в Израиле — требуются разнорабочие, обслуживающий персонал в заведения общепита, няни. Правда, для трудостройства нужен заграничный паспорт и немалая сумма денег для оплаты авиабилетов до Израиля, оформления разрешения на работу, покупку еды до получения аванса, съем квартиры, оформление медстраховки. При этом платить тюменцам за такую работу обещают не менее 200 тысяч рублей в месяц.