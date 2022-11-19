nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Размер среднего заработка тюменцев вырос на 5 тысяч рублей

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI

В Тюмени выросла средняя заработная плата

На 5 тысяч 600 рублей вырос размер средней заработной платы в Тюмени. По данным на 1 ноября 2022 года, в среднем горожане получают в месяц 69 тысяч 900 рублей. Годом ранее этот показатель не превышал 64 тысяч 300 рублей.
Сюжет
Тюмень
В Тюменской области назвали дефицитные из-за частичной мобилизации профессии
Узнать подробнее

По данным сервиса Bdex, в микро-предприятиях, численностью работников до 15 человек, размер среднего заработка составляет  41 тысяч 900 рублей, в малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек - 62 тысячи 900, а в средних компаниях с численность от 100 человек 76 тысяч 900 рублей.

Самый высокий уровень доходов зарегистрирован у сотрудников крупных предприятий численностью от 250 человек – он достигает 97 тысяч 800 рублей. При этом работники бюджетных предприятий в среднем получают в месяц 55 тысяч 900 рублей.

В целом по югу Тюменской области, размер среднего заработка составляет на сегодняшний день 55 тысяч 900 рублей, что превышает аналогичные показатели 2021 года на 4 тысячи 500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список профессий, где сегодня наблюдается дефицит кадров. В перечень вошли продавцы, водители, рабочие по благоустройству и охранники.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Заработная плата#Статистика
Подпишитесь
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
Вчера, 07:54
Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Вчера, 08:05
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
17 ноября, 19:53
В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
17 ноября, 17:25
В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
17 ноября, 17:30
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
16 ноября, 11:23