Размер среднего заработка тюменцев вырос на 5 тысяч рублей

По данным сервиса Bdex, в микро-предприятиях, численностью работников до 15 человек, размер среднего заработка составляет 41 тысяч 900 рублей, в малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек - 62 тысячи 900, а в средних компаниях с численность от 100 человек 76 тысяч 900 рублей.
Самый высокий уровень доходов зарегистрирован у сотрудников крупных предприятий численностью от 250 человек – он достигает 97 тысяч 800 рублей. При этом работники бюджетных предприятий в среднем получают в месяц 55 тысяч 900 рублей.
В целом по югу Тюменской области, размер среднего заработка составляет на сегодняшний день 55 тысяч 900 рублей, что превышает аналогичные показатели 2021 года на 4 тысячи 500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список профессий, где сегодня наблюдается дефицит кадров. В перечень вошли продавцы, водители, рабочие по благоустройству и охранники.