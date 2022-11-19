Размер среднего заработка тюменцев вырос на 5 тысяч рублей

По данным сервиса Bdex, в микро-предприятиях, численностью работников до 15 человек, размер среднего заработка составляет 41 тысяч 900 рублей, в малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек - 62 тысячи 900, а в средних компаниях с численность от 100 человек 76 тысяч 900 рублей.