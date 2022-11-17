В Тюменской области назвали дефицитные из-за частичной мобилизации профессии

На сайте центра занятости представлено более 65 вакансий для желающих работать в охране. Средний размер заработной платы составляет от 17 до 35 тысяч рублей. Более сотни вакансий представлено для водителей – как грузовой спецтехники, так и обычных легковых автомобилей. Платить будущим работникам обещают от 20 до 180 тысяч рублей. Самый высокий уровень дохода обещают водителям самосвалов, погрузчиков и прочей спецтехники.