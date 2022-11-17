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В Тюменской области назвали дефицитные из-за частичной мобилизации профессии

Вчера, 04:58
Фото: 1MI

Тюменские власти назвали дефицитные из-за частичной мобилизации профессии

В Тюменской области не хватает водителей, охранников, продавцов и рабочих по благоустройству. Такие данные приводит региональный департамент труда и занятости населения. В ведомстве отмечают, что на ситуацию на рынке труда сегодня существенно повлияла частичная мобилизация.
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На сайте центра занятости представлено более 65 вакансий для желающих работать в охране. Средний размер заработной платы составляет от 17 до 35 тысяч рублей. Более сотни вакансий представлено для водителей – как грузовой спецтехники, так и обычных легковых автомобилей. Платить будущим работникам обещают от 20 до 180 тысяч рублей.  Самый высокий уровень дохода обещают водителям самосвалов, погрузчиков и прочей спецтехники.

Несмотря на то, что у работодателей имеется дефицит в рабочих по благоустройству, размер оплаты труда на данных вакансиях крайне низок. В частности, дворник может заработать максимум от 17 до 22 тысяч рублей.

Не стремятся привлечь работников и в сферу торговли – продавцам работодатели не готовы платить более 20-44 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области заявили о том, что в регионе не будет трудовой мобилизации студентов. По словам чиновников, дефицита кадров на предприятии нет.

 

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