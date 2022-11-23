Сколько тюменцы зарабатывают на подработках

При этом 47% работают всего 1-2 дня в неделю, 38% — 2-4 дня, 11% - 4-6 дней. 52% тюменцев зарабатывают на второй работе менее 10 тысяч рублей в месяц, 31% имеют доход от 20 до 30 тысяч рублей. Больше 30 тысяч получают на подработках 15%, более 50 тысяч рублей лишь 2%.