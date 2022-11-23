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Сколько тюменцы зарабатывают на подработках

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI

Сколько тюменцы зарабатывают на подработках

Более 50% жителей Тюменской области имеют подработку. Большая часть из них, 65%, женщины. К такому выводу пришли аналитики центра Зарплата.ру по результатам исследования.
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Тюмень

Большая часть жителей региона подрабатывают в сферах услуг (20%), строительство (14%), образование (11%). Чаще всего «вторую работу» имеют специалисты из области продаж (12%), промышленности (11%), бухгалтерии и финансов (11%), образования (10%), а также рабочий персонал (8%). Меньше всего подрабатывающих среди юристов (1%) и энергетиков (1%).

Большинство тюменцев, 49%, трудятся по вечерам или в свободное от основной работы время. 16% - в выходные дни, 22% умудряются совмещать подработку одновременно с основной работой.

При этом 47% работают всего 1-2 дня в неделю, 38% — 2-4 дня, 11% - 4-6 дней. 52% тюменцев зарабатывают на второй работе менее 10 тысяч рублей в месяц, 31% имеют доход от 20 до 30 тысяч рублей. Больше 30 тысяч получают на подработках 15%, более 50 тысяч рублей лишь 2%.

Данные опроса также показывают, что 25% полученные финансовые средства откладывают, 17% тратят на кредиты, 15% - копят на мечту, 6% - тратят деньги на помощь родным. 24% тюменцев отмечают, что имеют подработку потому, что на жизнь не хватает зарплаты, полученной на основной работе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года средний размер заработной платы вырос с начала года на 4,5 тысячи рублей и достиг 55 тысяч 900 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Экономика#Деньги#Новости тюмени#Подработка#Заработная плата#Исследования
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