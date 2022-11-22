РЦ «Астероид» реконструируют в Тюмени

Работы по модернизации будут выполнены на первом этаже здания, где ранее располагался фитнес-клуб. Общая площадь реконструируемой территории составит более 1200 квадратных метров.
Редевелоперская компания планирует переформатировать невзрачный первый этаж в стрит-ритейл. Имеющаяся площадь будет разбита на несколько помещений, что в перспективе позволит привлечь сюда большее число арендаторов. Также в здании организуют входные группы по всему периметру и сквозной проход.
Редевелоперская компания «Колесник» уже имеет опыт в реализации подобных проектов. Ранее предприятие провело модернизацию в здании на улице Водопроводной. Летом там был открыт гастрокластер «Конюшня».
В июне гастрокластер выставили на продажу 150 миллионов рублей с арендаторами — бистро-коптильней, лаунж-баром Дуть, кафе Hololo и рестораном Pizzaroni. Позже стало известно, что покупатель найден, а окончание сделки намечено на декабрь этого года. О конечной ее сумме информации не было.