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РЦ «Астероид» реконструируют в Тюмени

Сегодня, 05:04
Фото: kolesnik_company

Тюменская компания реконструирует устаревший развлекательный центр

Тюменская компания «Колесник» займется реконструкцией устаревшего развлекательного центра «Астероид» на улице Олимпийской.

Работы по модернизации будут выполнены на первом этаже здания, где ранее располагался фитнес-клуб. Общая площадь реконструируемой территории составит более 1200 квадратных метров.

Редевелоперская компания планирует переформатировать невзрачный первый этаж в стрит-ритейл. Имеющаяся площадь будет разбита на несколько помещений, что в перспективе позволит привлечь сюда большее число арендаторов. Также в здании организуют входные группы по всему периметру и сквозной проход.

Редевелоперская компания «Колесник» уже имеет опыт в реализации подобных проектов. Ранее предприятие провело модернизацию в здании на улице Водопроводной. Летом там был открыт гастрокластер «Конюшня».

В июне гастрокластер выставили на продажу 150 миллионов рублей с арендаторами — бистро-коптильней, лаунж-баром Дуть, кафе Hololo и рестораном Pizzaroni. Позже стало известно, что покупатель найден, а окончание сделки намечено на декабрь этого года. О конечной ее сумме информации не было.

 

В Тюмени выставлен на продажу открывшийся менее недели назад фуд-молл «Конюшня»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Торгово-развлекательные центры
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