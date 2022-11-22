РЦ «Астероид» реконструируют в Тюмени

В июне гастрокластер выставили на продажу 150 миллионов рублей с арендаторами — бистро-коптильней, лаунж-баром Дуть, кафе Hololo и рестораном Pizzaroni. Позже стало известно, что покупатель найден, а окончание сделки намечено на декабрь этого года. О конечной ее сумме информации не было.