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В Тюмени выставлен на продажу открывшийся менее недели назад фуд-молл «Конюшня»

19 июня 11:02
Фото: «НашГород»
В Тюмени выставлен на продажу за 150 миллионов рублей гастрокластер «Конюшня», открывшийся на этой неделе в исторической части областного центра. Площадь объекта составляет 756 квадратных метров.
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Тюмень

Продают здание прямо с арендаторами — рестораном Pizzaroni, кафе Hololo, лаунж-баром Дуть и бистро-коптильней. По словам собственника, общая сумма их арендной платы составляет около 1,4 миллиона рублей. Коммунальные услуги арендаторы оплачивают самостоятельно.

«Помещения имеют по два входа. Один со стороны улицы Водопроводной, второй — с прилегающей территории двора. Здание имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик. Отличное предложение для вложения средств», написано в описании к объекту.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлена на продажу за 64 миллиона рублей база отдыха, принадлежащая компании «Сибстройсервис». В апреле на известного тюменского застройщика был подан иск в Арбитражный суд о банкротстве из-за долга в размере 3 миллионов рублей.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Экономика
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