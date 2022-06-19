В Тюмени выставлен на продажу открывшийся менее недели назад фуд-молл «Конюшня»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлена на продажу за 64 миллиона рублей база отдыха, принадлежащая компании «Сибстройсервис». В апреле на известного тюменского застройщика был подан иск в Арбитражный суд о банкротстве из-за долга в размере 3 миллионов рублей.