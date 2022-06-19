В Тюмени выставлен на продажу открывшийся менее недели назад фуд-молл «Конюшня»

Продают здание прямо с арендаторами — рестораном Pizzaroni, кафе Hololo, лаунж-баром Дуть и бистро-коптильней. По словам собственника, общая сумма их арендной платы составляет около 1,4 миллиона рублей. Коммунальные услуги арендаторы оплачивают самостоятельно.
«Помещения имеют по два входа. Один со стороны улицы Водопроводной, второй — с прилегающей территории двора. Здание имеет высокий пешеходный и автомобильный трафик. Отличное предложение для вложения средств», написано в описании к объекту.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставлена на продажу за 64 миллиона рублей база отдыха, принадлежащая компании «Сибстройсервис». В апреле на известного тюменского застройщика был подан иск в Арбитражный суд о банкротстве из-за долга в размере 3 миллионов рублей.