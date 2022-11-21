В Тюмени прогнозируют рост числа пассажиров общественного транспорта

По итогам года число перевезенных пассажиров достигнет 120 миллионов человек, что больше почти на 6 миллионов по сравнению с 2021 годом. Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2023. По прогнозам, пассажиропоток в следующем году вырастет до 168 миллионов человек. Также увеличится прирост маршрутной сети — на 28 километров. В этом году ее протяженность выросла на два километра.