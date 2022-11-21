В Тюмени прогнозируют рост числа пассажиров общественного транспорта

По итогам года число перевезенных пассажиров достигнет 120 миллионов человек, что больше почти на 6 миллионов по сравнению с 2021 годом. Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2023. По прогнозам, пассажиропоток в следующем году вырастет до 168 миллионов человек. Также увеличится прирост маршрутной сети — на 28 километров. В этом году ее протяженность выросла на два километра.
Запланировано выделение денежных средства из бюджета Тюмени в размере 1,9 миллиона рублей на обеспечение затрат на обновление подвижного состава для осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы регулярно жалуются на работу общественного транспорта. Горожане отмечают переполненность автобусов, несоответствие расписанию, хамство водителей.