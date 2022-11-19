Тюменцев возмутила нецензурная брань водителя автобуса

«Дайте водителю автобуса № 28 успокоительное средство. Матерится всю дорогу, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди как дрова едут. Пару раз людей в дверях автобуса зажал», — возмутился один из пассажиров в сообществе «Типичная Тюмень».
Также тюменцы отмечают, что данный маршрут зачастую нарушает время расписания движения — приходит на остановку с существенной задержкой.
Горожане уже неоднократно жаловались на работу общественного транспорта в областной столице. Тюменцы сообщали о том, что автобусы им приходится ждать по 20-30 минут на остановке, а также отмечали переполненность транспорта.