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Тюменцев возмутила нецензурная брань водителя автобуса

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на водителей общественного транспорта. Нарекания у горожан вызывает их поведение и отношение к пассажирам.
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Тюмень
«Дайте водителю автобуса № 28 успокоительное средство. Матерится всю дорогу, орет на всех, кто попадается ему на пути. Дергает автобус, люди как дрова едут. Пару раз людей в дверях автобуса зажал», — возмутился один из пассажиров в сообществе «Типичная Тюмень».

Также тюменцы отмечают, что данный маршрут зачастую нарушает время расписания движения — приходит на остановку с существенной задержкой.

Горожане уже неоднократно жаловались на работу общественного транспорта в областной столице. Тюменцы сообщали о том, что автобусы им приходится ждать по 20-30 минут на остановке, а также отмечали переполненность транспорта.

Тюменские автобусы проверили на загруженность в утренний час пик
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Водители#Водители автобусов#Автомобильный транспорт#Валентина Бурнашева
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