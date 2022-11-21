В России возбудили уголовное дело по материалам личной переписки

По данным расследования, жительница Бийска Алина П., проживающая на Украине, написала личное сообщение в Telegram жителю Тюмени Максиму Б. Молодому человеку она предложила помочь найти жилье в Харькове. Также отправила контакты для связи с «людьми, которые помогут вступить ему в ряды «Добровольческого украинского корпуса».
Теперь россиянку ждет уголовная ответственность «за пособничество к приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства». Дело было возбуждено 17 ноября.
На каком основании сотрудники ЦПЭ и ФСБ читали личную переписку двух граждан РФ — не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что ФСБ России издала приказ, запрещающий говорить с 1 декабря 2022 года о прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки на территории России.