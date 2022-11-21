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В России возбудили уголовное дело по материалам личной переписки

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI

В России возбудили первое уголовное дело из-за переписки в Telegram

Первое уголовное дело по материалам личной переписки в Telegram возбуждено в России. Фигуранткой разбирательств о «незаконном вооружённом формировании» стала жительница Алтайского края, пишет тг-канал ASTRA со ссылкой на личные источники.
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Тюмень

По данным расследования, жительница Бийска Алина П., проживающая на Украине, написала личное сообщение в Telegram жителю Тюмени Максиму Б. Молодому человеку она предложила помочь найти жилье в Харькове.  Также отправила контакты для связи с «людьми, которые помогут вступить ему в ряды «Добровольческого украинского корпуса».

Теперь россиянку ждет уголовная ответственность «за пособничество к приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства». Дело было возбуждено 17 ноября.

На каком основании сотрудники ЦПЭ и ФСБ читали личную переписку двух граждан РФ — не сообщается.

Ранее «Наш Город» писал, что ФСБ России издала приказ, запрещающий  говорить  с 1 декабря 2022 года о прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки на территории России.

Новый приказ ФСБ вводит ограничения в работе российских СМИ
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Телеграмм
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