В России возбудили уголовное дело по материалам личной переписки

По данным расследования, жительница Бийска Алина П., проживающая на Украине, написала личное сообщение в Telegram жителю Тюмени Максиму Б. Молодому человеку она предложила помочь найти жилье в Харькове. Также отправила контакты для связи с «людьми, которые помогут вступить ему в ряды «Добровольческого украинского корпуса».