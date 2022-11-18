Новый приказ ФСБ вводит ограничения в работе российских СМИ

ФСБ издала приказ об утверждении сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении зарубежными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

За сбор указанной в приказе информации, в интересах иностранных граждан, человека могут признать иноагентом. А список этой информации состоит из 60 пунктов, среди которых прохождение гражданами РФ военной службы.

С 1 декабря, когда приказ вступит в силу, нельзя уточнять информацию о мобилизации, подготовке российских войск, их материально-техническом и финансовом обеспечении. Даже попытки узнать о морально-психическом климате в ВС РФ будут караться.