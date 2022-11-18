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Новый приказ ФСБ вводит ограничения в работе российских СМИ

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI

ФСБ утвердила перечень важных для безопасности России военных сведений

С 1 декабря в СМИ будет запрещено говорить о прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки на территории России. Но это лишь один из 60 новых запретов.
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СМИ

ФСБ издала приказ об утверждении сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении зарубежными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. 

За сбор указанной в приказе информации, в интересах иностранных граждан, человека могут признать иноагентом. А список этой информации состоит из 60 пунктов, среди которых прохождение гражданами РФ военной службы. 

С 1 декабря, когда приказ вступит в силу, нельзя уточнять информацию о мобилизации, подготовке российских войск, их материально-техническом и финансовом обеспечении. Даже попытки узнать о морально-психическом климате в ВС РФ будут караться. 

Вырезка из нового закона
Фото: publication.pravo.gov.ru
#Алиса Вернер#Общество#СМИ#Запрет#ФСБ#Военнослужащие#Уголовная ответственность#Информация#Собственная информация
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