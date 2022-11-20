Топовым направлением у тюменцев на Новый год стал Санкт-Петербург

Улететь в Санкт-Петербург 30 или 31 тюменцы смогут за сумму в пределах от 7 тысяч 290 рублей до 11 тысяч 60 рублей. В Москву на эти же даты авиабилеты стоят от 8 тысяч 640 рублей, в Сочи — от 14 до 16 тысяч рублей, в Красноярск — 7-10 тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом цены на авиаперелеты, в частности, в Санкт-Петербург, снизились на 12%. Правда, приобретать билеты тюменцам советуют заранее — ближе к дате вылета их стоимость может увеличиться на 34%.
Ранее «Наш Город» писал, что с 27 ноября из Тюмени запустят прямые чартерные рейсы в Тайланд (Паттайю). Стоимость путевки на начало декабря стоимость на двоих обойдется в 139 тысяч рублей. Новогодний отдых в жаркой стране будет стоить не менее 240 тысяч рублей.