Топовым направлением у тюменцев на Новый год стал Санкт-Петербург

Улететь в Санкт-Петербург 30 или 31 тюменцы смогут за сумму в пределах от 7 тысяч 290 рублей до 11 тысяч 60 рублей. В Москву на эти же даты авиабилеты стоят от 8 тысяч 640 рублей, в Сочи — от 14 до 16 тысяч рублей, в Красноярск — 7-10 тысяч рублей.