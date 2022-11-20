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Топовым направлением у тюменцев на Новый год стал Санкт-Петербург

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI

Топовыми направлениями у тюменцев на Новый год стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи

Самыми популярными новогодними направлениями у жителей Тюменской области в этом году стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Красноярск. Такие данные приводит сервис по поиску билетов Aviasales.
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Тюмень
Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд
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Улететь в Санкт-Петербург 30 или 31 тюменцы смогут за сумму в пределах от 7 тысяч 290 рублей до 11 тысяч 60 рублей. В Москву на эти же даты авиабилеты стоят от 8 тысяч 640 рублей, в Сочи — от 14 до 16 тысяч рублей, в Красноярск — 7-10 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом цены на авиаперелеты, в частности, в Санкт-Петербург, снизились на 12%. Правда, приобретать билеты тюменцам советуют заранее — ближе к дате вылета их стоимость может увеличиться на 34%.

Ранее «Наш Город» писал, что с 27 ноября из Тюмени запустят прямые чартерные рейсы в Тайланд (Паттайю). Стоимость путевки на начало декабря стоимость на двоих обойдется в 139 тысяч рублей. Новогодний отдых в жаркой стране будет стоить не менее 240 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюмень#Новости тюмени#Каникулы#Отпуск#Полеты#Праздники
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