Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд

По данным туроператоров, стоимость путевки на 11 дней на двоих составит около 139 тысяч рублей. При этом стоимость новогоднего тура продолжительностью 22 дня обойдется в 151 тысячу рублей на двоих. Правда, вылет состоится не в канун праздника, а 19 декабря. Новогодний отдых с вылетом из тюменского Рощино 31 декабря обойдется более, чем в 240 тысяч рублей.