Из Тюмени запустят прямые рейсы в Таиланд

По данным туроператоров, стоимость путевки на 11 дней на двоих составит около 139 тысяч рублей. При этом стоимость новогоднего тура продолжительностью 22 дня обойдется в 151 тысячу рублей на двоих. Правда, вылет состоится не в канун праздника, а 19 декабря. Новогодний отдых с вылетом из тюменского Рощино 31 декабря обойдется более, чем в 240 тысяч рублей.
На сегодняшний день из Тюмени в тайскую Паттайю можно добраться лишь с четырьмя-пятью пересадками в аэропортах Москвы, Сочи, Дубаи, Пхукета. При этом продолжительность самого быстрого полета составляет почти двое суток. Стоимость билетов на такой рейс, на 19 декабря, начинается от 68 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября из тюменского аэропорта Рощино будут запущены прямые рейсы в Объединённые Арабские Эмираты. Полеты с 25 ноября будет выполнять авиакомпания Utair еженедельно по пятницам.