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С тюменских улиц вывезли более 7 тысяч кубометров снега

Сегодня, 03:22
Фото: Тюмень. Администрация города.

С улиц Тюмени вывезли более 7 тысяч кубометров снега

Более семи тысяч кубометров снега вывезли за минувшие сутки с тюменских улиц на полигоны дорожные службы. На данный момент уборка улиц продолжается. Особое внимание уделено внутриквартальным проездам и частному секторы.
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Тюмень
Тюмень убирают от снега
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По данным администрации Тюмени, работы по уборке и вывозу снега ведутся во всех районах города. Накануне качество работ, выполняемых подрядными организациями, проверили заместитель главы администрации Петр Вагин, руководители управ.

Недостатки были выявлены на улицах Монтажников, Ростовцева, Энергетиков, Тульской и 50 лет ВЛКСМ, в также в районе Гилевской рощи и жилом районе Букино.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на уборку улиц от снега. Горожане отмечали, что спецтехника не успевает убирать снежные завалы ни на дорогах, ни во дворах.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Уборка улиц#Дороги
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