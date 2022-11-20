С тюменских улиц вывезли более 7 тысяч кубометров снега

По данным администрации Тюмени, работы по уборке и вывозу снега ведутся во всех районах города. Накануне качество работ, выполняемых подрядными организациями, проверили заместитель главы администрации Петр Вагин, руководители управ.
Недостатки были выявлены на улицах Монтажников, Ростовцева, Энергетиков, Тульской и 50 лет ВЛКСМ, в также в районе Гилевской рощи и жилом районе Букино.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на уборку улиц от снега. Горожане отмечали, что спецтехника не успевает убирать снежные завалы ни на дорогах, ни во дворах.