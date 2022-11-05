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Тюмень убирают от снега

5 ноября 13:22
Фото: Руслан Кухарук ВКонтакте

Для уборки города от снега вышло более 500 единиц техники

В Тюмени специалисты расчищают опасные участки от выпавших осадков.
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Тюмень

Всего за минувшие сутки выпало 10 миллиметров осадков. Снег не прекращает идти. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, подрядчики были готовы к такой ситуации. Еще до начала снегопада тюменские улицы обработали противогололедными материалами.

«Сейчас на борьбу со снегом выведена вся необходимая уборочная техника, дорожные службы работают в круглосуточном режиме», — написал Кухарук на своей странице в сети.

Также глава города сообщает, что на уборку дорожной сети за сутки было выведено более 500 единиц техники и 700 рабочих.

В данный момент специалисты занимаются патрульным прометанием улиц и расчисткой.

Управляющие компании следят за состоянием дворовых территорий. Они также будут проводить противогололедные мероприятия.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях призвал тюменцев без острой необходимости не пользоваться автомобилями.

«Обстановка на дорогах сложная», — сообщил он.

Ранее «Наш город» писал о том, что снегопад в городе изменил расписание аэропорта Рощино. Из-за неблагоприятных погодных условий задержан более чем на час рейс в Иркутск. Также были задержаны вылеты в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.

#Мелиса Учунджю#Тюмень#Администрация города#Александр Моор#Руслан Кухарук#Благоустройство#Администрация г.Тюмени#Уборка снега#Снег#Чистка снега#День снега
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