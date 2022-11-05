Тюмень убирают от снега

Ранее «Наш город» писал о том, что снегопад в городе изменил расписание аэропорта Рощино. Из-за неблагоприятных погодных условий задержан более чем на час рейс в Иркутск. Также были задержаны вылеты в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.