Тюмень убирают от снега

Всего за минувшие сутки выпало 10 миллиметров осадков. Снег не прекращает идти. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, подрядчики были готовы к такой ситуации. Еще до начала снегопада тюменские улицы обработали противогололедными материалами.
«Сейчас на борьбу со снегом выведена вся необходимая уборочная техника, дорожные службы работают в круглосуточном режиме», — написал Кухарук на своей странице в сети.
Также глава города сообщает, что на уборку дорожной сети за сутки было выведено более 500 единиц техники и 700 рабочих.
В данный момент специалисты занимаются патрульным прометанием улиц и расчисткой.
Управляющие компании следят за состоянием дворовых территорий. Они также будут проводить противогололедные мероприятия.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях призвал тюменцев без острой необходимости не пользоваться автомобилями.
«Обстановка на дорогах сложная», — сообщил он.
Ранее «Наш город» писал о том, что снегопад в городе изменил расписание аэропорта Рощино. Из-за неблагоприятных погодных условий задержан более чем на час рейс в Иркутск. Также были задержаны вылеты в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург.