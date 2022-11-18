Виктория Абрамченко назвала регионы-лидеры реформы отрасли обращения с ТКО

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернаторы регионов округа, а также представители Минприроды, Росприроднадзора, ППК «РЭО» и других структур. Об этом пишет tass.ru.
Виктория Абрамченко отметила, что в Приволжском федеральном округе в прошлом году образовалось почти девять миллионов тонн коммунальных отходов — это второе место по России. Поэтому особенно важно активизировать ввод мощностей по утилизации, при этом необходимо рекультивировать несанкционированные места размещения отходов.
В прошлом году в ПФО направлено на обработку 3,5 млн тонн отходов, на утилизацию — 0,5 млн тонн. Таким образом, по итогам 2021 года сортировка ТКО в округе в среднем превысила 39% при плановом значении 26,2%.
По мнению вице-премьера, для выполнения задач по снижению захоронения отходов в два раза и 100-процентной сортировке отходов, поставленных президентом, в Приволжском округе необходимо нарастить темпы ввода объектов по сортировке и утилизации. Их мощность, по оценке Российского экологического оператора, должна составить не менее 7,4 млн тонн и 2,9 млн тонн соответственно. Стоимость объектов оценивается более чем в 70 млрд рублей, добавила Абрамченко.
В реализации всех параметров реформы, сообщила вице-премьер, лидером является Нижегородская область. Перевыполнение показателей сортировки отходов зафиксировано в Саратовской и Самарской областях, а также в Пермском крае. При этом практически во всех регионах планируемые к вводу мощности позволят к 2024 году достичь сортировки 50% всех отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 100%.
В то же время Удмуртии, Ульяновской и Кировской областям необходимо в кратчайшие сроки вместе с РЭО активизировать работу по созданию перспективных мощностей.
Ход внедрения раздельного сбора отходов также обсуждался на совещании. На сегодняшний день в ПФО установлено 412 000 контейнеров, из них 32 000 — для раздельного накопления ТКО, что составляет 13% от общего количества контейнеров.
Виктория Абрамченко сообщила, что правительство в текущем году направит восьми регионам округа более 360 млн рублей для закупки контейнеров.