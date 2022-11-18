nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

НРФ'6 завершился в Москве

Сегодня, 17:04
Фото: akarussia.ru
С 10 по 11 ноября в Москве в шестой раз прошел Национальный рекламный форум (НРФ’6), организованный Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Информационным партнёром мероприятия выступил холдинг 1MI.

Ежедневно гостями форума становились порядка 3000 человек, информирует newsnn.ru. Кроме того, по традиции оргкомитет мероприятия провел двухдневный прямой эфир из главного зала. Его зрителями стали 499 тысяч пользователей VK и 45 тысяч человек на YouTube. Для тех, кто не смог лично побывать на НРФ’6, записи трансляций стратегических сессий сохранили на индустриальном контент-портале ADPASS. В течение двух дней состоялось 36 сессий по актуальным темам и направлениям в медиакоммуникационной сфере.

Как отметили организаторы, благодаря антикризисному характеру форума удалось сосредоточить внимание участников отрасли на решениях и возможностях для создания нового вектора развития индустрии. Прежде всего, это касается актуализации ФЗ “О рекламе”. Об этом заявила Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС РФ. Она подчеркнула: отраслевой закон нуждается в корректировках, поскольку он был принят 27 лет назад. При этом необходимо обсуждать с предпринимательским сообществом любые правовые изменения, чтобы они приносили пользу отрасли.

Состояние рекламного бизнеса тесно связано с социально-экономическим развитием страны. По прогнозам Всемирного банка, спад ВВП России в 2022 году составит до 4,5%. При этом в июне аналитики давали еще более неблагоприятный прогноз - минус 8,9%. Как подчеркнул президент АРИР Борис Омельницкий, экономические сценарии марта текущего года о возможном снижении объемов рекламного рынка на 40-70% реализовались минимально. Именно поэтому отраслевые игроки и рекламные группы ожидают, что спад индустрии окажется не таким существенным, как казалось в начале года.

Как отметила Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group, снижение отраслевых показателей может составить 18% по результатам текущего года. При этом, по данным исполнительного директора по медиа Rambler&Co Андрея Цыпера, спад на рынке цифровых коммуникаций составит 29%. Но 2023 год в оценках рынка выглядит благоприятнее: Media Instinct Group предполагает, что индустрия может показать рост от 6 до 10%. OMD OM Group при этом допускает, что рынок рекламы способен превзойти объемы 2020 года.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Ученики 1-4 классов сегодня останутся дома
Вчера, 07:54
Тюменский телеканал нарушил закон о рекламе и получил крупный штраф
Вчера, 08:05
В Тюмени у ТЦ «На Ямской» местные продавцы избавляются от птиц
17 ноября, 19:53
В Тюмени за 52 млн рублей продали старинное здание «Дом Н. Л. Панкратьева»
17 ноября, 17:25
В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
17 ноября, 17:30
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
16 ноября, 11:23