НРФ'6 завершился в Москве

Ежедневно гостями форума становились порядка 3000 человек, информирует newsnn.ru. Кроме того, по традиции оргкомитет мероприятия провел двухдневный прямой эфир из главного зала. Его зрителями стали 499 тысяч пользователей VK и 45 тысяч человек на YouTube. Для тех, кто не смог лично побывать на НРФ’6, записи трансляций стратегических сессий сохранили на индустриальном контент-портале ADPASS. В течение двух дней состоялось 36 сессий по актуальным темам и направлениям в медиакоммуникационной сфере.