НРФ'6 завершился в Москве

Ежедневно гостями форума становились порядка 3000 человек, информирует newsnn.ru. Кроме того, по традиции оргкомитет мероприятия провел двухдневный прямой эфир из главного зала. Его зрителями стали 499 тысяч пользователей VK и 45 тысяч человек на YouTube. Для тех, кто не смог лично побывать на НРФ’6, записи трансляций стратегических сессий сохранили на индустриальном контент-портале ADPASS. В течение двух дней состоялось 36 сессий по актуальным темам и направлениям в медиакоммуникационной сфере.
Как отметили организаторы, благодаря антикризисному характеру форума удалось сосредоточить внимание участников отрасли на решениях и возможностях для создания нового вектора развития индустрии. Прежде всего, это касается актуализации ФЗ “О рекламе”. Об этом заявила Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС РФ. Она подчеркнула: отраслевой закон нуждается в корректировках, поскольку он был принят 27 лет назад. При этом необходимо обсуждать с предпринимательским сообществом любые правовые изменения, чтобы они приносили пользу отрасли.
Состояние рекламного бизнеса тесно связано с социально-экономическим развитием страны. По прогнозам Всемирного банка, спад ВВП России в 2022 году составит до 4,5%. При этом в июне аналитики давали еще более неблагоприятный прогноз - минус 8,9%. Как подчеркнул президент АРИР Борис Омельницкий, экономические сценарии марта текущего года о возможном снижении объемов рекламного рынка на 40-70% реализовались минимально. Именно поэтому отраслевые игроки и рекламные группы ожидают, что спад индустрии окажется не таким существенным, как казалось в начале года.
Как отметила Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group, снижение отраслевых показателей может составить 18% по результатам текущего года. При этом, по данным исполнительного директора по медиа Rambler&Co Андрея Цыпера, спад на рынке цифровых коммуникаций составит 29%. Но 2023 год в оценках рынка выглядит благоприятнее: Media Instinct Group предполагает, что индустрия может показать рост от 6 до 10%. OMD OM Group при этом допускает, что рынок рекламы способен превзойти объемы 2020 года.