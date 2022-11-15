В Тюменской области творог и сосиски за неделю выросли в цене более, чем на 10 рублей

Говядина выросла в цене на 4 рубля 10 копеек – до 561 рубля за килограмм. По сравнению с январем 2022 рост цен составил более 73 рублей. На 6 рублей 34 копейки с начала ноября, до 317 рублей, подорожала свежемороженая рыба.
Рост цен на сливочное масло с начала года превысил 100 рублей. За первую ноябрьскую неделю килограмм масла вырос в цене на 7 рублей 30 копеек – до 987 рублей. На 10 рублей стали теперь стоить дороже сосиски и сардельки – сегодня килограмм полуфабрикатов стоит в среднем 500 рублей за килограмм.
Рекорд по подорожанию на минувшей неделе установил творог – килограмм кисломолочного продукта стал стоить больше на 18 рублей 80 копеек. С начала годы цена на него выросла на 11% до 502 рублей за килограмм.
А вот подсолнечное масло, маргарин и сыры, напротив, подешевели за неделю – на 1,46, 2,68 и 5,24 рубля соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря могут увеличить на 9% тарифы ЖКХ. Отопление может подорожать до 1742,28 рублей, кубометр воды до 42 рублей.