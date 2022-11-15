В Тюменской области творог и сосиски за неделю выросли в цене более, чем на 10 рублей

Рост цен на сливочное масло с начала года превысил 100 рублей. За первую ноябрьскую неделю килограмм масла вырос в цене на 7 рублей 30 копеек – до 987 рублей. На 10 рублей стали теперь стоить дороже сосиски и сардельки – сегодня килограмм полуфабрикатов стоит в среднем 500 рублей за килограмм.