На Первом Российском винодельческом форуме обсудят развитие виноделия в РФ

В целом деловую программу форума можно назвать разнообразной и комплексной. Ее отдельные секции посвятят проблемам маркетинга, рекламы, медиа, винной торговли - как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также темам, связанным с возможностью продавать вино в режиме онлайн. Несколько заседаний пройдут на тему винного туризма.