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На Первом Российском винодельческом форуме обсудят развитие виноделия в РФ

15 ноября 19:23
Фото: piqsels.com
Первый Российский винодельческий форум проведут в Москве с 24 по 25 ноября в Radisson Collection. Участники мероприятия поговорят о различных аспектах в виноделии, связанных с маркетингом, рекламой, медиа, винной торговлей – как розничной, так и в сегменте HoReCa.

Сессию “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России” сделают центральным событием в программе. Ее модератором станет президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. На сессии обсудят новые винодельческие регионы, автохтонные сорта, контроль качества вина и подготовку кадров для отрасли, пишет newsnn.ru

Борис Титов, собственник ПАО “Абрау-Дюрсо”, выступит модератором другой важнейшей сессии, которая посвящена поддержке и регулированию отрасли со стороны государства. В рамках пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” присутствующие поговорят о долгосрочной программе развития отрасли в изменчивой экономической и геополитической обстановке. 

Особенно значимым для игроков отрасли станет проходящий в рамках форума саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Среди его тем озвучено и обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон, или терруаров. Данный вопрос можно смело обозначить как один из главных для формирования идентичности российского вина. 

В целом деловую программу форума можно назвать разнообразной и комплексной. Ее отдельные секции посвятят проблемам маркетинга, рекламы, медиа, винной торговли - как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также темам, связанным с возможностью продавать вино в режиме онлайн. Несколько заседаний пройдут на тему винного туризма. 

Холдинг 1MI – информационный партнер первого Российского винодельческого форума.

#Ольга Земскова
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