Итоги недели: капитан о пьянстве, дефицитный бюджет, вербовка зэков по-стахановски

Бюджет с двухмиллиардным дефицитом

10 ноября в Тюмени состоялись публичные слушания проекта городского бюджета на 2023 год. После оглашения проекта и обсуждения с горожанами, был принят бюджет с дефицитом 2,5 млрд рублей.

На слушаниях депутаты заверили тюменцев, что в следующем году будут сохранены основные муниципальные программы и статьи расходов. 57% расходов планируется направить на финансирование социальной сферы.