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Итоги недели: капитан о пьянстве, дефицитный бюджет, вербовка зэков по-стахановски

13 ноября 17:20
Фото: nashgorod.ru

Что произошло в Тюмени за неделю

За уходящую неделю в Тюменской области произошли очень важные события. Среди них принятие бюджета с двухмиллиардным дефицитом, откровение капитана Жихарева о пьянстве среди мобилизованных, вербовка заключенных по-стахановски.
Сюжет
Тюмень

Капитан Михаил Жихарев: пьянство мобилизованных и запрет на боевую подготовку

Капитан Вооруженных сил РФ Михаил Жихарев был задержан 5 ноября, и с того момента он отстранен от командования батальоном мобилизованных. Это произошло после того, как Жихарев, пытаясь бороться с пьянством, воткнул топор в лавку. Мобилизованные написали заявление в военную полицию о том, что Михаил якобы угрожал их жизням.

Сам Жихарев объяснил "Нашему Городу", что его не устраивало, как работают заместители. Но даже после разговора с ними ситуация не менялась - личный состав так и нарушал дисциплину, а офицеры не занимались воспитанием мобилизованных. Пьянки продолжались.

"Те, кто получили от меня, они получили за дело.  Не было уже сил и терпения, когда мое управление, мои заместители не работают с личным составом, прикрываясь своими должностными обязанностями, которые они выполняют через …», — подчеркивает он.
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Капитан Миша отмечал, что многие были недовольны его командованием. А источник "Нашего Города" в ТВВИКУ добавил, что Жихарев нарушал их план подготовки.

Как рассказал Михаил, после его задержания в части начали бунтовать, а солдаты не могли смириться с его уходом.

Бюджет с двухмиллиардным дефицитом

10 ноября в Тюмени состоялись публичные слушания проекта городского бюджета на 2023 год. После оглашения проекта и обсуждения с горожанами, был принят бюджет с дефицитом 2,5 млрд рублей.

На слушаниях депутаты заверили тюменцев, что в следующем году будут сохранены основные муниципальные программы и статьи расходов. 57% расходов планируется направить на финансирование социальной сферы.

 

 

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Чиновники подчеркнули, что 1,3 млрд рублей выделят на оснащение новых и отремонтированных объектов образования, 3,3 млрд рублей составят инвестиции в дорожную отрасль, еще 700 млн рублей направят на расселение 442 тюменцев из аварийного жилья.

Вербовка по-стахановски

В пятницу 11 ноября стало известно, что несколько сотен тюменских заключенных из ИК № 1, 4, 6 и Тавды отправятся по этапу в качестве добровольцев для участия в СВО. Больше всего желающих было в ИК № 2.
 
Заключенных, которые хотят поехать, было больше, чем добровольцев, уехавших на Украину за последние 4 месяца.

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Адвокаты объяснили «Нашему Городу», что мотивация у заключенных заключается не в деньгах, а в обещанной амнистии.

«Сидеть на зоне тяжело, легче поехать воевать, так им кажется», — говорит тюменский адвокат.

Рассказывать редакции о порядке этапирования заключенных в зону СВО в УФСИН по Тюменской области не захотели, а также не дали ответа на официальный запрос.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Итоги недели#Пьянство#Мобилизованные#Заключенные#Бюджет города#Новости тюмени
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