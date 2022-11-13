Итоги недели: капитан о пьянстве, дефицитный бюджет, вербовка зэков по-стахановски

Капитан Вооруженных сил РФ Михаил Жихарев был задержан 5 ноября, и с того момента он отстранен от командования батальоном мобилизованных. Это произошло после того, как Жихарев, пытаясь бороться с пьянством, воткнул топор в лавку. Мобилизованные написали заявление в военную полицию о том, что Михаил якобы угрожал их жизням.
Сам Жихарев объяснил "Нашему Городу", что его не устраивало, как работают заместители. Но даже после разговора с ними ситуация не менялась - личный состав так и нарушал дисциплину, а офицеры не занимались воспитанием мобилизованных. Пьянки продолжались.
"Те, кто получили от меня, они получили за дело. Не было уже сил и терпения, когда мое управление, мои заместители не работают с личным составом, прикрываясь своими должностными обязанностями, которые они выполняют через …», — подчеркивает он.
Капитан Миша отмечал, что многие были недовольны его командованием. А источник "Нашего Города" в ТВВИКУ добавил, что Жихарев нарушал их план подготовки.
Как рассказал Михаил, после его задержания в части начали бунтовать, а солдаты не могли смириться с его уходом.
10 ноября в Тюмени состоялись публичные слушания проекта городского бюджета на 2023 год. После оглашения проекта и обсуждения с горожанами, был принят бюджет с дефицитом 2,5 млрд рублей.
На слушаниях депутаты заверили тюменцев, что в следующем году будут сохранены основные муниципальные программы и статьи расходов. 57% расходов планируется направить на финансирование социальной сферы.
Чиновники подчеркнули, что 1,3 млрд рублей выделят на оснащение новых и отремонтированных объектов образования, 3,3 млрд рублей составят инвестиции в дорожную отрасль, еще 700 млн рублей направят на расселение 442 тюменцев из аварийного жилья.
В пятницу 11 ноября стало известно, что несколько сотен тюменских заключенных из ИК № 1, 4, 6 и Тавды отправятся по этапу в качестве добровольцев для участия в СВО. Больше всего желающих было в ИК № 2.
Заключенных, которые хотят поехать, было больше, чем добровольцев, уехавших на Украину за последние 4 месяца.
Адвокаты объяснили «Нашему Городу», что мотивация у заключенных заключается не в деньгах, а в обещанной амнистии.
«Сидеть на зоне тяжело, легче поехать воевать, так им кажется», — говорит тюменский адвокат.
Рассказывать редакции о порядке этапирования заключенных в зону СВО в УФСИН по Тюменской области не захотели, а также не дали ответа на официальный запрос.