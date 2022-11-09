В Сочи в начале декабря проведут II Конгресс молодых ученых

Как заявил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий, в 2021 году на I Конгрессе молодых ученых присутствовали свыше 3 тыс. человек. Мероприятие стало крупнейшей площадкой, на которой обсудили научно-технологическое развитие страны. В 2022 году запланированы не менее серьезные дискуссии о расширении роли науки в развитии экономик регионов, сотрудничестве между странами в эпоху глобальных перемен и поиске быстрых решений в ответ на текущие вызовы, заключил Чернышенко.