В Сочи в начале декабря проведут II Конгресс молодых ученых

Мероприятие во второй раз объединит представителей академической среды — университетов, научно-исследовательских институтов, предпринимательского сообщества, госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, школьников и студентов. В этом году на конгрессе ожидается присутствие не только отечественных специалистов, но и международных участников более чем из 40 государств мира. Об этом информирует newsnn.ru.
Как заявил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий, в 2021 году на I Конгрессе молодых ученых присутствовали свыше 3 тыс. человек. Мероприятие стало крупнейшей площадкой, на которой обсудили научно-технологическое развитие страны. В 2022 году запланированы не менее серьезные дискуссии о расширении роли науки в развитии экономик регионов, сотрудничестве между странами в эпоху глобальных перемен и поиске быстрых решений в ответ на текущие вызовы, заключил Чернышенко.
Программа конгресса состоит из семи тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России», «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития», «Слагаемые научного и технологического суверенитета», «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества», «Наука и общество: среда доверия», «Школа РНФ», «Лекции и практикумы ведущих ученых».
В рамках работы ключевых треков запланировано около 100 мероприятий, где участники конгресса поговорят о главных направлениях в деятельности научного сообщества для развития технологического суверенитета и ключевых технологий.
Архитектура деловой программы II Конгресса молодых ученых размещена на сайте мероприятия конгресс.наука.рф.
1MI выступает генеральным информационным партнером конгресса.