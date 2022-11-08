nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВАДА передало дело о допинге Валиевой в CAS

8 ноября 16:28
Фото: pxhere.com
Окончательное решение с наказанием российской фигуристки за положительный тест на запрещенное вещество объявит суд.

ВАДА не стало ждать, когда РУСАДА объявит решение по расследованию дела российской фигуристки Камилы Валиевой, а сразу передал данное дело в CAS, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети главы ВАДА Витольда Баньки.

 

Напомним, что Валиева до начала Олимпиады в Пекине сдала положительную допинг-пробу на запрещенное вещество триметазидин. Результаты анализов стали известны только на Играх-2022, и именно CAS разрешил фигуристки продолжить выступления.

 

Допинг пробы Валиевой на самой Олимпиаде были чистыми.

#Марина Колодкина#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25