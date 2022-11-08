ВАДА передало дело о допинге Валиевой в CAS

ВАДА не стало ждать, когда РУСАДА объявит решение по расследованию дела российской фигуристки Камилы Валиевой, а сразу передал данное дело в CAS, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети главы ВАДА Витольда Баньки.
Напомним, что Валиева до начала Олимпиады в Пекине сдала положительную допинг-пробу на запрещенное вещество триметазидин. Результаты анализов стали известны только на Играх-2022, и именно CAS разрешил фигуристки продолжить выступления.
Допинг пробы Валиевой на самой Олимпиаде были чистыми.