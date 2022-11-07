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Главный тренер «Баварии» посетовал на невезение при жеребьевке ЛЧ

7 ноября 18:48
Фото: pxhere.com
Юлиан Нагельсман считает, что удача отвернулась при определении соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что его команде не повезло с жребием в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.

 

«Мы побеждали сложных и грозных соперников на групповом этапе, заняли первое место в группе, но не были вознаграждены должным образом за идеально проведенный групповой этап. Впереди нас ждет сложный матч», — отметил Нагельсман.

 

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ в швейцарском Ньоне определила в соперники мюнхенской «Баварии» действующих чемпионов Франции «Пари Сен-Жермен». 

«Бавария» на групповом этапе сыграла в одной группе с «Интером», «Барселоной» и «Викторией», выиграв все матчи группового раунда.

#Марина Колодкина#Спорт
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