Главный тренер «Баварии» посетовал на невезение при жеребьевке ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман считает, что его команде не повезло с жребием в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.
«Мы побеждали сложных и грозных соперников на групповом этапе, заняли первое место в группе, но не были вознаграждены должным образом за идеально проведенный групповой этап. Впереди нас ждет сложный матч», — отметил Нагельсман.
Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ в швейцарском Ньоне определила в соперники мюнхенской «Баварии» действующих чемпионов Франции «Пари Сен-Жермен».
«Бавария» на групповом этапе сыграла в одной группе с «Интером», «Барселоной» и «Викторией», выиграв все матчи группового раунда.