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Драка третьеклассников закончилась тяжелыми травмами

7 ноября 06:21
Фото: 1MI

В Тюмени школа заплатит 160 тысяч рублей за травму ученика

Сотрудники прокуратуры заявились в тюменскую школу, чтобы выяснить, почему ученик 3-го класса в стенах заведения получил разрыв селезенки. Теперь руководству придется выплачивать штраф.
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Тюмень

В мае прошлого года два третьеклассника что-то не поделили и началась драка. Для одного из мальчиков она закончилась госпитализацией с разрывом селезенки.

Узнав об этом инциденте от матери пострадавшего, прокурор округа обратился в суд, чтобы взыскать со школы компенсацию морального вреда, который был причинен школьнику.

Суд прокурор выиграл, в связи с тем, что Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» рассказывал о драке, которая завязалась между двумя уже взрослыми мужчинами в Упорово, однако поступок, совершенный одним из них — смело можно назвать детским.

#Алиса Вернер#Школа#Тюмень#Новости тюмени#Прокуратура#Прокуратура Ленинского АО#Тюменский областной суд#Центральный районный суд#Травмы
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