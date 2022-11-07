Драка третьеклассников закончилась тяжелыми травмами

В мае прошлого года два третьеклассника что-то не поделили и началась драка. Для одного из мальчиков она закончилась госпитализацией с разрывом селезенки.
Узнав об этом инциденте от матери пострадавшего, прокурор округа обратился в суд, чтобы взыскать со школы компенсацию морального вреда, который был причинен школьнику.
Суд прокурор выиграл, в связи с тем, что Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит, что школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» рассказывал о драке, которая завязалась между двумя уже взрослыми мужчинами в Упорово, однако поступок, совершенный одним из них — смело можно назвать детским.