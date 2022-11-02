В Карелии планируют запуск пилотного проекта по обучению врачей работе в зоне СВО

Шандалович получил высшее образование по специальности «лечебное дело» на медицинском факультете Петрозаводского государственного университета. До 1991 года работал анестезиологом в Медвежьегорской ЦРБ, затем был назначен на должность главного врача этого медицинского учреждения. В 1997 году окончил обучение на экономическом факультете ПГУ по специальности «менеджмент». В 2009–2016 гг. был главным врачом Республиканской больницы имени В. А. Баранова.