В Карелии планируют запуск пилотного проекта по обучению врачей работе в зоне СВО

Организатор проекта — региональное отделение «Единой России» в Карелии. Реализация проекта начнется 7 ноября на базе республиканского перинатального центра в партнерстве с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова. Об этом рассказал Элиссан Шандалович, заслуженный врач Республики Карелии, спикер Законодательного собрания, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В сегодняшних условиях вопрос подготовки медицинских специалистов для оказания помощи, в том числе в условиях военных действий, стал чрезвычайно важным и острым. Одна из причин тому — закрытие в вузах страны военных кафедр. Поэтому, чтобы помощь пострадавшим была действительно эффективной, медработники должны обладать определенным уровнем знаний и умений, пройти специальную подготовку», — сообщил Шандалович, инициировавший проект, сообщает karelinform.ru.
По информации председателя заксобрания, около 50 карельских врачей, включая анестезиологов, хирургов, терапевтов, организаторов здравоохранения, в течение двух недель будут проходить специальное обучение. Многие участники являются руководителями медучреждений как регионального центра, так и районов Карелии.
Парламентарий поблагодарил заместителя начальника военно-медицинской академии по учебной работе Руслана Макиева, декана факультета подготовки и усовершенствования гражданских врачей Вячеслава Попова, а также министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и заместителя главы Республики Карелии Игоря Корсакова за поддержку и участие в этом важном проекте. Шандалович уверен: к проекту присоединятся и другие российские регионы.
Элиссан Шандалович с 2011 года является депутатом Законодательного собрания Карелии. В течение шести лет он пребывает на посту его председателя. Кроме того, Шандалович — заслуженный врач Республики Карелии. В 2019 году ему вручили медаль «За заслуги перед Республикой Карелия».
Шандалович получил высшее образование по специальности «лечебное дело» на медицинском факультете Петрозаводского государственного университета. До 1991 года работал анестезиологом в Медвежьегорской ЦРБ, затем был назначен на должность главного врача этого медицинского учреждения. В 1997 году окончил обучение на экономическом факультете ПГУ по специальности «менеджмент». В 2009–2016 гг. был главным врачом Республиканской больницы имени В. А. Баранова.