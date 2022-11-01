По улицам бегала лиса

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского села Уват сообщали о лисе-попрошайке. Дикое животное, выпрашивающее еду, было замечено у местного придорожного кафе. В начале сентября лиса была замечена в районе железнодорожного вокзала в областной столице. По словам очевидцев, зверек поселился в районе гаражей во дворе одного из домов.