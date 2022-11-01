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По улицам бегала лиса

1 ноября 08:46
Фото: 1MI

По улицам бегала лиса

Жители тюменского поселка Боровский заметили лису рядом с проезжей частью. По словам очевидцев, животное бегает по улицам села уже второй день. Видеоролик с напуганным зверьком местные жители опубликовали в социальных сетях.

Горожане предположили, что, вероятнее всего, животное домашнее.

«Может убежала из дома и заблудилась и испугалась – слишком много посторонних звуков», -  отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского села Уват сообщали о лисе-попрошайке. Дикое животное, выпрашивающее еду, было замечено у местного придорожного кафе. В начале сентября лиса была замечена в районе железнодорожного вокзала в областной столице. По словам очевидцев, зверек поселился в районе гаражей во дворе одного из домов.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Поселок Боровский#Животные#Лес#Дороги#Безопасность
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